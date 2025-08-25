Dövizde İşler Değişti! Dolar Frene Bastı, Euro Yeni Rekora Koşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde döviz kurunda yeniden bir hareketlilik görülürken, haftanın ilk gününe de piyasalar dalgalı başladı. Geride bıraktığımız hafta sonu 48,3 TL seviyesini aşarak rekor kıran euro yeni bir rekora yaklaşırken, dolar ise daha durgun bir seyir izliyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

25 Ağustos 2025 Pazartesi günü İstanbul serbest piyasada 40,9970 liradan alınan dolar, 40,9990 liradan satılıyor. 48,0120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,0100 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 41,0130, euronun satış fiyatı ise 47,6470 lira olmuştu.

Kaynak: AA