Gram Altın Zirveye Göz Kırpıyor: Üç Kritik Veri Bekleniyor

Cuma günü 4.455 TL’yi test ederek zirveye yaklaşan gram altın, yeni haftaya 4.432 TL’den başladı. FED Başkanı Powell’ın eylülde faiz indirimi sinyali vermesi, altın piyasasında hareketliliği destekledi. Bu hafta ABD’den gelecek kritik verilerin fiyatlarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Gram Altın Zirveye Göz Kırpıyor: Üç Kritik Veri Bekleniyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gram altın, geçen hafta cuma günü 4.455 TL seviyesini test ederek 4.470 TL’deki zirvesine yaklaşmıştı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise fiyat yatay bir seyirle 4.432 TL’den başladı. Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde gram altın 4.461 TL’den, çeyrek altın ise 7.277 TL’den satılıyor.

Gram Altın Zirveye Göz Kırpıyor: Üç Kritik Veri Bekleniyor - Resim : 1
Altında gözler üç kritik veriye çevrildi

ALTIN DENGE ARAYIŞINDA

Küresel piyasalarda ise ons altın, FED Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole toplantısında verdiği mesajların ardından cuma günü %0,97 primle 3.371 dolardan kapanış yapmıştı. Powell, “enflasyondan ziyade istihdama odaklanmanın zamanının geldiğini” belirtirken, faiz indirimi konusunda temkinli davrandı. Powell, mevcut faiz oranlarının yüksek olduğunu kabul ederken, tek bir indirimin seri adımlar anlamına gelmeyeceğini de vurguladı. Yeni haftada ons altın 3.365 dolar seviyesinde denge arayışını sürdürüyor.

GÖZLER ÜÇ KRİTİK VERİDE

Piyasalar bu hafta ABD’den gelecek yoğun veri akışına odaklanmış durumda. Bugün Yeni Konut Satışları, yarın Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri ve Tüketici Güveni, Perşembe günü 2. Çeyrek Ön GSYİH, haftalık işsizlik başvuruları ve Bekleyen Konut Satışları, Cuma günü ise Çekirdek PCE Endeksi açıklanacak. Analistler, özellikle dayanıklı tüketim malları siparişleri, işsizlik başvuruları ve PCE verilerinde beklenti dışı rakamların altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirtiyor.

Gram Altın Zirveye Göz Kırpıyor: Üç Kritik Veri Bekleniyor - Resim : 2
Altında yeni rekorlar bekleniyor

YENİ REKOR YOLDA MI?

Teknik olarak ons altında 3.330 doların ilk destek, 3.375 doların ise ilk direnç seviyeleri olduğu ifade ediliyor. Analistlere göre, “Gram altın fiyatı 4.400 TL üzerinde kalıcı olmaya başlıyor. Ons fiyatında 3.375 doların aşılması halinde 3.400 dolar ihtimali gündeme gelebilir. Bu da gram altının yeniden rekor denemesi yapmasını destekleyebilir.”

Altın Alacaklar Dikkat! İslam Memiş Üstüne Basa Basa Uyardı: Tüm Paranız Çöp OlabilirAltın Alacaklar Dikkat! İslam Memiş Üstüne Basa Basa Uyardı: Tüm Paranız Çöp OlabilirEkonomi
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu: Dövizde Dikkat Çeken GelişmeHaftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu: Dövizde Dikkat Çeken GelişmeEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın fiyatları Gram Altın
Yapay Zekanın Gözünden Kaçmadı! Düğün Salonu ve Organizasyon Firmalarına Vergi Denetimi! 3,6 Milyar TL Tespit Edildi Düğün Salonlarına Vergi Denetimi
Sadece 10 Milyon Nüfusu Var Ama Bu Ülkede 840 Farklı Dil Konuşuluyor 10 Milyon Nüfusu, 840 Farklı Dili Var!
Hayatı Bir Anda Değişti: 21 Yaşında Talihi Döndü, Her Ay 550 Bin TL Alacak Hayatı Bir Anda Değişti: 21 Yaşında Talihi Döndü, Her Ay 550 Bin TL Alacak
Sadece Bir Dilimi Yetiyor: Çayın Hem Lezzetini Artırıyor Hem de Bayatlamadan Saatlerce Taze Tutuyor Sadece Bir Dilimi Yetiyor: Çayın Hem Lezzetini Artırıyor Hem de Bayatlamadan Saatlerce Taze Tutuyor
ÇOK OKUNANLAR
Facianın Eşiğinden Dönüldü: Trabzon'dan Kalkan Uçakta Korku Dolu Anlar! Facianın Eşiğinden Dönüldü: Trabzon'dan Kalkan Uçakta Korku Dolu Anlar!
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Çok Kuvvetli Olacak! İstanbul da Listede... Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı
Görüntüler Tepki Çekmişti... Aşırı Hız Yapan Bakan Uraloğlu'na Trafik Cezası: 'Kendimi İhbar Etmiş Oldum' Aşırı Hız Yapan Bakan Uraloğlu'na Trafik Cezası
TEM'de Zincirleme Kaza! Tüm Şeritler Trafiğe Kapatıldı, Çok Sayıda Yaralı Var TEM'de Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var
Sultangazi'de Kadın Cinayeti! Annesini Başından Vurarak Öldürdü Sultangazi'de Kadın Cinayeti! Annesini Başından Vurarak Öldürdü