Gram Altın Zirveye Göz Kırpıyor: Üç Kritik Veri Bekleniyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gram altın, geçen hafta cuma günü 4.455 TL seviyesini test ederek 4.470 TL’deki zirvesine yaklaşmıştı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise fiyat yatay bir seyirle 4.432 TL’den başladı. Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde gram altın 4.461 TL’den, çeyrek altın ise 7.277 TL’den satılıyor.

Altında gözler üç kritik veriye çevrildi

ALTIN DENGE ARAYIŞINDA

Küresel piyasalarda ise ons altın, FED Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole toplantısında verdiği mesajların ardından cuma günü %0,97 primle 3.371 dolardan kapanış yapmıştı. Powell, “enflasyondan ziyade istihdama odaklanmanın zamanının geldiğini” belirtirken, faiz indirimi konusunda temkinli davrandı. Powell, mevcut faiz oranlarının yüksek olduğunu kabul ederken, tek bir indirimin seri adımlar anlamına gelmeyeceğini de vurguladı. Yeni haftada ons altın 3.365 dolar seviyesinde denge arayışını sürdürüyor.

GÖZLER ÜÇ KRİTİK VERİDE

Piyasalar bu hafta ABD’den gelecek yoğun veri akışına odaklanmış durumda. Bugün Yeni Konut Satışları, yarın Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri ve Tüketici Güveni, Perşembe günü 2. Çeyrek Ön GSYİH, haftalık işsizlik başvuruları ve Bekleyen Konut Satışları, Cuma günü ise Çekirdek PCE Endeksi açıklanacak. Analistler, özellikle dayanıklı tüketim malları siparişleri, işsizlik başvuruları ve PCE verilerinde beklenti dışı rakamların altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirtiyor.

Altında yeni rekorlar bekleniyor

YENİ REKOR YOLDA MI?

Teknik olarak ons altında 3.330 doların ilk destek, 3.375 doların ise ilk direnç seviyeleri olduğu ifade ediliyor. Analistlere göre, “Gram altın fiyatı 4.400 TL üzerinde kalıcı olmaya başlıyor. Ons fiyatında 3.375 doların aşılması halinde 3.400 dolar ihtimali gündeme gelebilir. Bu da gram altının yeniden rekor denemesi yapmasını destekleyebilir.”

Kaynak: Haber Merkezi