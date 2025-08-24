Altın Alacaklar Dikkat! İslam Memiş Üstüne Basa Basa Uyardı: Tüm Paranız Çöp Olabilir

Altın alacaklar dikkat! Yaz aylarıyla beraber düğün sezonu açıldı ve vatandaşlar altın alma hazırlıklarına başladı. Uzmanlar ise piyasada dönen tehlikeli oyunu bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle sahte altına dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın alacak vatandaşları üstüne basa basa uyardı. Bu tuzağa sakın düşmeyin! Tüm paranız çöp olabilir. İşte İslam Memiş'in dikkat çeken uyarıları...

Son Güncelleme:
Altın Alacaklar Dikkat! İslam Memiş Üstüne Basa Basa Uyardı: Tüm Paranız Çöp Olabilir
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın alacak vatandaşlara kritik bir uyarı geldi. Piyasalarda sahte altın endişesi sürerken İslam Memiş, dolandırıcıların uyguladığı akıl almaz yöntemi açıkladı.

Altın alacaklar sakın bu tuzağa düşmeyin. Altın diye meral parçası veriyorlar.

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

Düğün sezonuyla beraber dolandırıcıların sahte altınları piyasaya sürdüğüne dikkat çeken İslam Memiş, "Düğün sezonunda altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanınca, dolandırıcılar ve kalpazanlar yine devreye girdi. Bunu genelde internet üzerinden satışa koyuyorlar. Kalpazanlar modern teknolojiyi kullanıyorlar. Vatandaşlar dolandırıldığını kuyumcuya altını bozdurmaya geldiklerinde anlıyolar. Gerçek diye gönderiyorlar. Sahte çıkıyor." uyarısında bulundu.

Altın Alacaklar Dikkat! İslam Memiş Üstüne Basa Basa Uyardı: Tüm Paranız Çöp Olabilir - Resim : 1

'DIŞI ALTIN İÇİ BOŞ METAL'

Dolandırıcıların piyasaya sürdüğü altınların dışı altın kaplama içinin ise boş metal olduğunu belirten Memiş, "Sahte ziynet eşyalarında birebir aynı görünüm oluyor. Anlaşılmasın diye bilindik bir atölyenin patentini vuruyorlar. Ben bunu 14 ayar diye satın aldığımda mihenk taşına sürtüyorum. Dışı altın olduğu için mihenk taşının bunu silmemesi lazım normalde. Ancak içini kesip mihenk taşına sürttüğünüz zaman dışının altın kaplama, içinin altın olmadığını gösteriyor." diyerek vatandaşları uyardı.

'BİLİNDİK MARKALARI TERCİH ETMELİLER'

Altın alacakların bilindik markaları tercih etmesi gerektiğini dile getiren İslam Memiş, "Vatandaşlarımızın kuyumcuları mümkün olduğunca fiziki tercih etmesi lazım. Mecburiyet karşısında internetten alışveriş yapması gerekiyorsa Türkiye'nin bilindik markaları ve rafinerileri, kurumsal mağazaları var. Bunları tercih ederlerse daha iyi olur." tavsiyesinde bulundu.

Altın Alacaklar Dikkat! İslam Memiş Üstüne Basa Basa Uyardı: Tüm Paranız Çöp Olabilir - Resim : 2

TÜKETİCİ MUHATTAP BULAMIYOR

Bu tarz dolandırıcılık durumunda tüketicilerin başvurabilecek bir muhattap bulamadıklarının altını çizen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Dolandırıcılar taklit ve düşük ayarlı ürünlerle vurgun yapıyorlar ve bir ay sonra sayfayı kapatıyorlar, kayıplara karışıyorlar. Genellikle yurt dışı linkleri üzerinden yapıyorlar. Tüketici de her ne kadar şikayet etse de bir hak iddia edemiyor çünkü karşısında muhattap yok. Veya 'Biz size gerçek gönderdik, değiştirmişsiniz' diyorlar." ifadelerini kullandı.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak!SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak!Gözden Kaçmasın

Kaynak: TV 100

Etiketler
İslam Memiş Altın
Son Güncelleme:
Ne Tesla Ne BYD Ne Togg! Çin Devinden Avrupa’ya Büyük Çıkarma Ne Tesla Ne BYD Ne Togg! Çin Devinden Avrupa’ya Büyük Çıkarma
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak! O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak
Salatada Kaşık Bırakmak Sadece Görgü Kusuru Değilmiş! Meğer Sağlığımızla Oynuyormuşuz Salatada Kaşık Bırakmak Sadece Görgü Kusuru Değilmiş! Meğer Sağlığımızla Oynuyormuşuz
2025'in En Çok Tutulan Otomobilleri Belli Oldu 2025'in En Çok Tutulan Otomobilleri Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak! O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak
AKP'nin Kararı Belli Oldu: Öcalan'a Af mı Geliyor? Öcalan'a Af mı Geliyor?
Ebru Gündeş'in Unutulmaz Aşkıydı: Berke Hürcan'ın Son Hali Şoke Etti! Yıllar Onu Teğet Geçmiş, Bakın Şimdi Ne Yapıyor! Unutulmaz Aşkıydı: Bakın Şimdi Ne Yapıyor
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Şoför Uyudu Facia Geldi! 2 Ölü, 10 Yaralı Şoför Uyudu Facia Geldi! 2 Ölü, 10 Yaralı