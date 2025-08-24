Altın Alacaklar Dikkat! İslam Memiş Üstüne Basa Basa Uyardı: Tüm Paranız Çöp Olabilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın alacak vatandaşlara kritik bir uyarı geldi. Piyasalarda sahte altın endişesi sürerken İslam Memiş, dolandırıcıların uyguladığı akıl almaz yöntemi açıkladı.

Altın alacaklar sakın bu tuzağa düşmeyin. Altın diye meral parçası veriyorlar.

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

Düğün sezonuyla beraber dolandırıcıların sahte altınları piyasaya sürdüğüne dikkat çeken İslam Memiş, "Düğün sezonunda altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanınca, dolandırıcılar ve kalpazanlar yine devreye girdi. Bunu genelde internet üzerinden satışa koyuyorlar. Kalpazanlar modern teknolojiyi kullanıyorlar. Vatandaşlar dolandırıldığını kuyumcuya altını bozdurmaya geldiklerinde anlıyolar. Gerçek diye gönderiyorlar. Sahte çıkıyor." uyarısında bulundu.

'DIŞI ALTIN İÇİ BOŞ METAL'

Dolandırıcıların piyasaya sürdüğü altınların dışı altın kaplama içinin ise boş metal olduğunu belirten Memiş, "Sahte ziynet eşyalarında birebir aynı görünüm oluyor. Anlaşılmasın diye bilindik bir atölyenin patentini vuruyorlar. Ben bunu 14 ayar diye satın aldığımda mihenk taşına sürtüyorum. Dışı altın olduğu için mihenk taşının bunu silmemesi lazım normalde. Ancak içini kesip mihenk taşına sürttüğünüz zaman dışının altın kaplama, içinin altın olmadığını gösteriyor." diyerek vatandaşları uyardı.

'BİLİNDİK MARKALARI TERCİH ETMELİLER'

Altın alacakların bilindik markaları tercih etmesi gerektiğini dile getiren İslam Memiş, "Vatandaşlarımızın kuyumcuları mümkün olduğunca fiziki tercih etmesi lazım. Mecburiyet karşısında internetten alışveriş yapması gerekiyorsa Türkiye'nin bilindik markaları ve rafinerileri, kurumsal mağazaları var. Bunları tercih ederlerse daha iyi olur." tavsiyesinde bulundu.

TÜKETİCİ MUHATTAP BULAMIYOR

Bu tarz dolandırıcılık durumunda tüketicilerin başvurabilecek bir muhattap bulamadıklarının altını çizen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Dolandırıcılar taklit ve düşük ayarlı ürünlerle vurgun yapıyorlar ve bir ay sonra sayfayı kapatıyorlar, kayıplara karışıyorlar. Genellikle yurt dışı linkleri üzerinden yapıyorlar. Tüketici de her ne kadar şikayet etse de bir hak iddia edemiyor çünkü karşısında muhattap yok. Veya 'Biz size gerçek gönderdik, değiştirmişsiniz' diyorlar." ifadelerini kullandı.

