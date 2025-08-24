2025'in En Çok Tutulan Otomobilleri Belli Oldu

Otomobil dünyasında her yıl merakla beklenen araştırmalardan biri olan J.D. Power’ın APEAL (Otomotiv Performansı, Uygulama ve Düzeni) raporu yayımlandı. Araştırmaya göre 2025 yılında sürücülerin en çok benimsediği ve bağ kurduğu otomobil modelleri belli oldu.

2025'in En Çok Tutulan Otomobilleri Belli Oldu
Rapor, bir otomobilin tüketiciler tarafından ne kadar sevildiğini belirleyen temel kriterin yalnızca güvenilirlik olmadığını ortaya koyuyor. Tasarım, sürüş konforu, teknolojik özellikler ve aracın sürücüye yaşattığı duygusal bağ, tercihleri şekillendiren en güçlü faktörler arasında yer alıyor.

2025'in En Çok Tutulan Otomobilleri Belli Oldu - Resim : 1

2025'İN EN BEĞENİLEN OTOMOBİL MODELLERİ

Listeye hem lüks hem de geniş kitlelere hitap eden modeller girdi:

Porsche 911 – Efsaneleşmiş tasarımı ve yüksek performansıyla zirvede.

Tesla Model 3 – Otonom sürüş sistemleri ve güncellenebilir yazılımıyla öne çıktı.

Honda Civic Hybrid – Yakıt ekonomisi ve güvenilirliğiyle kullanıcıların favorisiydi.

Subaru Forester – Güvenlik donanımları ve sağlamlığıyla listeye girdi.

Lexus ES – Sessiz ve konforlu sürüşüyle öne çıktı.

2025'in En Çok Tutulan Otomobilleri Belli Oldu - Resim : 2

Toyota Grand Highlander Hybrid – Geniş iç hacmiyle özellikle ailelerin tercihi oldu.

BMW X6 – Güçlü performansı ve şık tasarımıyla yüksek puan aldı.

Kia EV9 – Elektrikli SUV segmentinde modern çizgileriyle dikkat çekti.

Mazda CX-50 – Keyifli sürüş ve güvenilirliğiyle beğeni topladı.

Ford Maverick – Hibrit motoru ve çok yönlülüğüyle listeye girmeyi başardı.

Kaynak: Haber Merkezi

