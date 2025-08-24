Ne Tesla Ne BYD Ne Togg! Çin Devinden Avrupa’ya Büyük Çıkarma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dönem elektrikli otomobil piyasasının tartışmasız lideri olan Tesla, son yıllarda Çinli markaların yükselişiyle pazar payını kaybetmeye başladı. Özellikle uygun fiyatlı ve hibrit destekli elektrikli araçlarıyla öne çıkan Çinli üreticiler, küresel rekabette dengeyi değiştirdi.

SU7 MODELİ SATIŞ REKORU KIRDI

Teknoloji devi Xiaomi, otomotiv sektörüne giriş yaptığı SUV modeli SU7 ile Çin’de rekor satış rakamlarına ulaştı. Şirket, ardından SU7 Ultra ve YU7 modelleriyle ürün gamını genişleterek Tesla karşısında daha güçlü bir konuma geldi.

AVRUPA PLANI 2027

Xiaomi Başkanı Lu Weibing, 2027 yılı itibarıyla Avrupa pazarına giriş yapacaklarını açıkladı. Şirketin sadece tek bir modelle değil, SU7, YU7 ve hatta konuşulan YU9 modeliyle birlikte pazara adım atması bekleniyor.

157 BİN SATIŞLA HIZLI YÜKSELİŞ

2025’in ilk yarısında 157 bin adet satış gerçekleştiren Xiaomi, üretim kapasitesini artırarak yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Avrupa açılımıyla birlikte Tesla ve BYD gibi devlerle rekabetin daha da kızışacağı öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi