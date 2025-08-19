TÜİK, Verileri Açıkladı! İşsizler Ordusu Büyüyor... İşte 2025 Yılı 2. Çeyrek İş Gücü İstatistikleri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ikinci çeyreğine (Nisan-Haziran) ilişkin iş gücü istatistiklerini yayımladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 8,6’ya yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, bir önceki çeyreğe göre 3,5 puan artarak yüzde 32,0 seviyesine çıktı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,1, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI GERİLEDİ

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bin kişiye düştü. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık azalışla yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda yüzde 32,1 olarak kaydedildi. İşgücü, 65 bin kişi artarak 35 milyon 469 bin kişiye ulaşırken, işgücüne katılma oranı yüzde 53,5’te sabit kaldı. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda ise yüzde 36,3 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ALARM VERİYOR

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,7 puan artarak yüzde 15,9’a yükseldi. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,7, genç kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.

SEKTÖREL DAĞILIM VE ÇALIŞMA SÜRESİ

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 95 bin, sanayi sektöründe 156 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 36 bin, hizmet sektöründe ise 174 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,0’ı tarım, yüzde 20,3’ü sanayi, yüzde 6,8’i inşaat ve yüzde 58,9’u hizmet sektöründe yer aldı. Haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise 1,2 saat azalarak 42,1 saat olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi