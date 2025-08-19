Otomotiv Sektöründe Volkswagen ve Xpeng Güç Dengelerini Zorluyor! Piyasada Rekabet Yarışı Yön Değiştirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İki şirketin ortak geliştirdiği CEA (Centralized Electronic Architecture) platformu, başlangıçta Çin’de üretilen bataryalı elektrikli araçlarda kullanılıyordu. Alınan kararla birlikte bu mimari, 2027’den itibaren aynı ülkede üretilen içten yanmalı ve hibrit araçlara da entegre edilecek.

CEA, güçlü bilgi işlem altyapısı sayesinde gelişmiş sürüş destek sistemlerini, yapay zekâ tabanlı dijital asistanı ve güvenli kablosuz yazılım güncellemelerini destekliyor. Ayrıca elektronik kontrol ünitelerinin (ECU) sayısını azaltarak sistemin hem daha basit hem de daha maliyet avantajlı olmasını sağlıyor.

ÇİN PAZARINDA YENİ DENGE

Volkswagen’ın Çin’deki satışları 2024’te 2 milyon adedi aştı. Ancak bu satışların yaklaşık yüzde 90’ı hâlâ içten yanmalı motorlu araçlardan oluşuyor. Şirket, yeni mimarinin bu araçlara da uygulanmasıyla hem ölçek ekonomisi yaratmayı hem de geleneksel motorlu araçların rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

REKABETİN YÖNÜ DEĞİŞECEK

Uzmanlara göre yazılım tabanlı mimarinin benzinli ve hibrit araçlara da uyarlanması, yalnızca maliyet avantajı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda araçların uzun vadeli değerini korumasına katkı sunacak.

Volkswagen yöneticileri, bu adımın Çin pazarında dengeleri değiştireceğini ve şirketin teknolojik yarışta rakiplerine karşı güçlü bir konum elde etmesini sağlayacağını belirtiyor.

