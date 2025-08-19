Dövizde Gerilim Yükseliyor! İşte Dolar ve Euro'da Günün İlk Rakamları...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, hem iç hem de dış piyasaları etkilediği için vatandaşların dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Döviz cephesindeki hareketlilik bugün de devam ediyor. Dolar ve Euro'daki güncel gelişmeler, yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün itibarıyla doların efektif alış kurunu 40,7028 TL, satış kurunu ise 40,8659 TL olarak açıkladı. Önceki gün bu rakamlar sırasıyla alışta 40,6809 TL, satışta ise 40,8439 TL seviyelerindeydi.

Uluslararası piyasalar ise dün akşam saatlerinde euro/dolar paritesini 1,1710, sterlin/dolar paritesini 1,3570 ve dolar/yen paritesini 146,90 seviyelerinde işlem görürken kapattı.

DOLAR VE EURO'DA BUGÜNKÜ RAKAMLAR...

Yeni gün itibarıyla dolar/TL kuru alışta 40,8536 TL, satışta 40,9176 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL kuru ise aynı saatlerde 47,7225 TL civarında seyrediyor.

