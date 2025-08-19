Tesla'nın Satışları Avrupa'da Resmen Eridi, Fiyatları Yarıya İndirdi!

Elektrikli araç pazarında yaşanan yavaşlama, Tesla’yı İngiltere’de radikal bir adım atmaya yöneltti. Şirket, satışlardaki büyük düşüşün ardından araç kiralama ücretlerini ciddi oranda aşağı çekti. Böylece Tesla kiralamak, İngiliz sürücüler için hiç olmadığı kadar cazip hale geldi.

Sektör raporlarına göre Tesla, araç kiralama şirketlerine yüzde 40’a varan indirimler sunmaya başladı. Bu kararın yalnızca zayıf talep nedeniyle değil, aynı zamanda İngiltere’de Tesla araçları için yeterli depolama alanı kalmamasından kaynaklandığı belirtiliyor.

SATIŞLAR NEREDEYSE YARIYA DÜŞTÜ

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) verilerine göre Tesla’nın İngiltere satışları, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 azaldı. Geçen yıl binlerce araç satan şirket, bu yıl aynı ayda yalnızca 987 adet satış gerçekleştirebildi. Aynı dönemde ülke genelinde toplam yeni araç kayıtları da yüzde 5 geriledi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ TAHMİNLERİ REVİZE EDİLDİ

SMMT, 2025 yılına ilişkin beklentisini güncelledi. Dernek, pil ile çalışan elektrikli araçların yeni kayıtlar içindeki payının yüzde 23,8’e ulaşacağını öngörüyor. Bu oran, daha önce açıklanan yüzde 23,5’lik tahminin üzerinde.

TESLA SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Konuyla ilgili görüşü sorulan Tesla, Reuters’ın iletişim taleplerine henüz yanıt vermedi.

