Gerçek Diplomalılar İşsiz, Sahte Belgelilere İstihdam Artıyor

Türkiye’de sahte diplomayla iş sahibi olanların sayısı artarken, yıllarını vererek üniversite bitiren gençler işsizliğe mahkûm edildi.

Nefes'in haberine göre, Avrupa ülkeleri arasında, üniversite mezunlarının işsizlik oranının genel işsizliği geçtiği tek ülke Türkiye oldu.

Son 10 yılda yükseköğrenim mezunu sayısı 7.2 milyondan 13.6 milyona yükselse de, aynı oranda yeni istihdam alanları oluşturulamadı. Dört yıllık eğitim maratonunu tamamlayan gençlerin önemli bir kısmı, iş bulmak için bir yıldan fazla süre beklemek zorunda kalıyor.

İŞKUR verilerine göre, kayıtlı işsizlerin dörtte birini üniversite mezunları oluşturuyor. Temmuz 2025 itibarıyla İŞKUR’a kayıtlı olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu toplam başvuru sayısı 558 bin 392’ye ulaştı. Bu kişilerin 63 bin 493’ü, bir yılı aşkın süredir iş aradıklarını belirtti. Ayrıca bu başvuruların 357 bin 789’unu kadın mezunlar oluşturdu.

İşsizlerin dörtte birini Üniversite mezunları oluşturuyor

GENÇ İŞSİZLİKTE ALARM ZİLLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Haziran verilerine göre 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranının yüzde 16’yı geçtiğini açıkladı. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat ise, Türkiye’de üniversite mezunlarının genel nüfusa göre daha yüksek oranda işsizlik yaşadığını ortaya koydu. 2024 yılında Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 8.8 iken, üniversite mezunlarında bu oran yüzde 9.2’ye ulaştı. Buna karşın, Avrupa Birliği ortalamasında üniversite mezunu işsizliği yalnızca yüzde 3.8 seviyesinde. Türkiye, bu oranla AB ortalamasının 5.4 puan üzerinde bulunuyor.

20 YILDA 12 KEZ ZİRVE YAPTI

2004 ile 2024 yılları arasında Türkiye, üniversite mezunu işsizliğinin genel işsizlik oranını aştığı 12 yıl ile Avrupa’da dikkat çeken tek ülke oldu. 2024 yılı itibarıyla, AB üyesi ve aday ülkeler ile EFTA ülkeleri dahil 33 ülkede 15-74 yaş arası işsizlik oranları yüzde 2.6 (Çekya) ile yüzde 11.4 (İspanya) arasında değişiyor. Türkiye, bu aralıkta üniversite mezunu işsizliği açısından üst sıralarda yer aldı.

Kaynak: Nefes