Çalışmak İçin En İyi Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
İstihdam oranı, iş güvencesi ve uzun süreli işsizlik gibi kriterlerin değerlendirildiği OECD raporuna göre 2025’te çalışmak için en iyi ülkeler açıklandı. Türkiye’nin listedeki yeri ise hayal kırıklığı yarattı.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 2025 yılına ait “İş Sıralaması” verilerini yayımladı. İstihdam oranları, iş güvencesi, kazanç seviyesi ve uzun süreli işsizlik oranlarının dikkate alındığı listede, dünyanın çalışmak için en iyi ülkeleri sıralandı. 41 ülkenin yer aldığı çalışmada zirveye yerleşen ülke çoğu kişiyi şaşırttı.
Gelişmiş sosyal haklar, düşük işsizlik oranı ve yüksek gelir seviyesiyle ön plana çıkan ülke, yaşam kalitesini iş yaşamına da yansıtarak birinci sıraya yerleşti. İlk 10’da Avrupa ülkelerinin ağırlıkta olması dikkat çekti. Raporda Türkiye, düşük istihdam oranı, uzun süreli işsizlik sorunu ve kazanç dengesizliği nedeniyle listenin alt sıralarında kendine yer buldu. Önceki yıllara göre gerileyen sıralama, ülkedeki iş gücü piyasasına dair yapısal sorunları bir kez daha gündeme getirdi.
İşte çalışmak için dünyanın en iyi 41 ülkesi:
1. İzlanda
2. İsviçre
3. Hollanda
4. Almanya
5. ABD
6. Norveç
7. Danimarka
8. Lüksemburg
9. Avusturalya
10. Avusturya
11. Kanada
12. İngiltere
13. Yeni Zelanda
14. İsveç
15. Japonya
16. Finlandiya
17. İrlanda
18. Belçika
19. Kore
20. Çekya
21. Fransa
22. İsrail
23. Slovenya
24. Estonya
25. Polonya
26. Litvanya
27. Macaristan
28. Rusya
29. Letonya
30. Portekiz
31. Meksika
32. Slovakya
33. İtalya
34. Şili
35. İspanya
36. Kolombiya
37. Kosta Rika
38. Türkiye
39. Brezilya
40. Yunanistan
41. Güney Afrika
Kaynak: Haber Merkezi