Çalışmak İçin En İyi Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 2025 yılına ait “İş Sıralaması” verilerini yayımladı. İstihdam oranları, iş güvencesi, kazanç seviyesi ve uzun süreli işsizlik oranlarının dikkate alındığı listede, dünyanın çalışmak için en iyi ülkeleri sıralandı. 41 ülkenin yer aldığı çalışmada zirveye yerleşen ülke çoğu kişiyi şaşırttı.

Gelişmiş sosyal haklar, düşük işsizlik oranı ve yüksek gelir seviyesiyle ön plana çıkan ülke, yaşam kalitesini iş yaşamına da yansıtarak birinci sıraya yerleşti. İlk 10’da Avrupa ülkelerinin ağırlıkta olması dikkat çekti. Raporda Türkiye, düşük istihdam oranı, uzun süreli işsizlik sorunu ve kazanç dengesizliği nedeniyle listenin alt sıralarında kendine yer buldu. Önceki yıllara göre gerileyen sıralama, ülkedeki iş gücü piyasasına dair yapısal sorunları bir kez daha gündeme getirdi.

İşte çalışmak için dünyanın en iyi 41 ülkesi:

1. İzlanda

2. İsviçre

3. Hollanda

4. Almanya

5. ABD

6. Norveç

7. Danimarka

8. Lüksemburg

9. Avusturalya

10. Avusturya

11. Kanada

12. İngiltere

13. Yeni Zelanda

14. İsveç

15. Japonya

16. Finlandiya

17. İrlanda

18. Belçika

19. Kore

20. Çekya

21. Fransa

22. İsrail

23. Slovenya

24. Estonya

25. Polonya

26. Litvanya

27. Macaristan

28. Rusya

29. Letonya

30. Portekiz

31. Meksika

32. Slovakya

33. İtalya

34. Şili

35. İspanya

36. Kolombiya

37. Kosta Rika

38. Türkiye

39. Brezilya

40. Yunanistan

41. Güney Afrika

Kaynak: Haber Merkezi