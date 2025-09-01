Gıda Analiz Sonuçları Neden Gizleniyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gıda Güvenliği Sertifikalarının Gerçekten Bir Anlamı Var mı?

Bu sorunları çözebilmemizin ilk adımı, sorunu maskelemeden ayan beyan ortaya koymamız ve kabullenmemizden geçiyor. AKP iktidarı, bunun tam tersini yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ya tamamen sessizliğe gömülüyor ya da mecbur kalırsa çok kısa ve muğlak bir açıklama yapıyor. Adı geçen gıda işletmesi ise nasıl alındığı belli belirsiz boy boy gıda güvenliği sertifikalarını yayınlıyor. Konu birkaç gün içinde kapanıyor.

Oysa bu sertifikaların bir anlamı yok. Çünkü ülkemizde gerçek anlamda bir gıda güvenliği kültürünü benimsemiş değiliz. Boy boy sertifikalar sadece o anlık, kurulan sistemin istenirse sorunsuz çalışabildiğini gösteriyor. Ama gıda denetçisi kapıdan çıktıktan sonra kuralların nasıl esnetildiği, rafa kaldırıldığı ya da gıda mühendislerinin sistem içinde ne kadar baskılandığı belirsiz. Sertifikaların para karşılığı usulsüz alınması ise ayrı bir sorun.

Gıda güvenliği kültürümüzün nasıl bir durumda olduğunu görmek için süt içeren tankta banyo yapan gıda çalışanı örneği bile yeterli. Hal böyleyken, en büyük risk taşıyan kırmızı/beyaz et, süt ve yeşillik işleme tesislerini çok daha hassas şekilde takip etmeliyiz. Analizlerde bakteri kontaminasyonu tespit edilen ve sonuçları bir şekilde geçiştirilen tesisler var mı? Bunu bilmeliyiz.

Halk Gıda Analiz Rapor Sonuçlarını Bilmeli

Sorunlarımızı daha da büyüten şey, gıda denetim sistemimizin yetersizliği. Denetimler hem yetersiz hem de sadece sayılardan ibaret. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda alanında çalışan emekçileri düzenli aralıklarla eğitimlere tabi tutmuyor. Gıda güvenliğini koruyabilmek için alınması zorunlu olan Hijyen Belgesi bile artık çevrimiçi veriliyor.

Üzerinde gereksiz kurumsal ve bürokratik baskı olan gıda kontrol görevlilerimiz gittikleri işletmeleri ne kadar etkin denetleyebiliyor? Hijyen limitlerini anlık ölçebilecek cihazları kullanabiliyorlar mu? Denetimlerde kaç analiz numunesi alabiliyorlar?

Hem bu sorulara açıkça yanıt verilmeli hem de bütün gıda analiz sonuçları halkın erişimine açılmalı.