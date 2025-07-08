Türkiye Şehitlerine Gözyaşlarıyla Veda Ediyor

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Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nda metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker için Türkiye'nin dört bir yanında veda törenleri düzenleniyor. Türkiye yürekleri yakan bu acı kayıpların ardından şehitlerine gözyaşlarıyla veda ediyor.

2022 yılında aynı bölgede şehit düşen Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arama çalışmaları sırasında 852 Rakımlı Tepe’deki bir mağarada görevli 19 asker, geçtiğimiz gün metan gazına maruz kaldı. İlk gün beş asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, dün sabah ve öğle saatlerinde yaptığı peş peşe açıklamalarla şehit sayısının 12’ye yükseldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Şehitler için memleketlerinde törenler düzenleniyor.

İSTANBUL, ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin için İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi, yakınları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Baba Habib Gültekin ve anne, taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti. Türk bayrağına sarılı naaş, tören mangası tarafından cami avlusuna getirildi. Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Gültekin, gözyaşlarıyla defnedildi.

📍Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm memleketi Kayseri'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanıyor pic.twitter.com/04ksdxfZcQ — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 8, 2025

BİR VEDA DA KAYSERİ'DE

Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm için memleketi Kayseri’de düzenlenen cenaze töreni, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Şehidin naaşı, dualar ve tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınarak toprağa verildi. Törende ailesinin metaneti dikkat çekerken, Kayseri halkı da şehidine sahip çıktı.

📍Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor pic.twitter.com/UiuNt8qDyt — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 8, 2025

BALIKESİR ŞEHİDİNE AĞLADI

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende hem acı hem de vatan sevgisi hâkimdi.

📍Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak son yolculuğuna uğurlanıyor pic.twitter.com/XUorIKn7Dr — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 8, 2025

ŞEHİT ATEŞİ BİTLİS'E DE DÜŞTÜ

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık için de memleketi Bitlis’te tören düzenlendi. Ersan Merkez Camii’nde düzenlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Gevi ve baba Cafer Uyanık'ı askeri yetkililer teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından askeri tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit Uyanık'ın cenazesi, cenaze aracıyla Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ŞEHİT ÖZKANLI’YA AKSARAY'DA VEDA

İki yıl önce göreve başlayan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı’nın cenazesi, dün Hakkari’de düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesine getirildi.

Babası Ali Özkanlı'nın hayatının kaybetmesinin ardından kardeşi ile yetim olarak büyüyen ve öğretmenleri aracılığıyla memleketindeki 1 öğrenciye burs veren ve bayram gibi özel günlerde bazı öğrencilere harçlık da gönderen Şehit Özkan Özkanlı için bugün Hükümet Konağı Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, şehidin annesi Hüriye ve ağabeyi Ömer Özkanlı'ya başsağlığı diledi.

Ömer Özkanlı da taziye dileklerinin ardından ‘'Vatan sağ olsun’' dedi. Bekar olan Şehit Özkanlı'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Namlıkışla köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA