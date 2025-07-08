Depremde 99 Kişiye Mezar Olan Ebrar Sitesi’nin Kurucusundan Utanmaz Savunma

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan ve enkazında binlerce kişinin hayatını kaybettiği binaların davaları sürüyor.

Depremin simgesi haline gelen, 99 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi F Blok davasında, sitenin kurucusu Tevfik Tepebaşı, F bloku yapan Çetin Konut Yapı Kooperatif Başkanı Çetin Kurt'un aralarında olduğu 9 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edildi.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8. duruşmasına, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı’nın savunması ‘Pes’ dedirtti.

'SUÇUM NE ANLAMADIM'

Tepebaşı savunmasında, şunları söyledi: Bu bina Çetin Yapı Kooperatifi tarafından yapılmıştır. Benim bu kooperatifle bir ilgim yoktur. İnşaatın yapımında görev almadım, ben öğretmenlik yaptım. Suçumun ne olduğunu anlayamadım. Kooperatifle ilgim olmadığını Çetin Bey'e de sorabilirsiniz. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum.

BERAAT TALEP ETTİ

Tepebaşı'nın avukatı, müvekkilinin tutuklu kaldığı süre ve yaşı dikkate alınarak uygun görülecek adli kontrol tedbiriyle tahliyesini, yargılama sonucunda ise beraatini talep etti. Sanıklar Metin Kazancı ve Berra Elbistanlı'nın avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, sanık Tevfik Tepebaşı'nın tutukluluk halinin devamını ve dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti. Duruşma 19 Eylül'e ertelendi.

Mahkeme heyeti, müşteki avukatının tutuksuz sanıkların tutuklanmasına yönelik talebini reddetti, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

Kaynak: ANKA