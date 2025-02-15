Bin 480 Kişiye Mezar Olan Ebrar Sitesi Davasında Mahkemeden Savcı İtirazına Ret

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ebrar Sitesi'nin 22 blokundan 18'i tamamen yıkıldı, enkaz altında kalan bin 480 kişi hayatını kaybetti.

Ayrı ayrı görülen davalarda 96 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi’nin F blokuna ilişkin dava 10 Ocak'ta Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın son duruşmasında, mahkeme tutuklu sanık yapsatçı Çetin Kurt'un adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

SAVCIDAN TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

Ebrar Sitesi F Blok'ta yakınlarını kaybedenler ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı, mahkeme kararına itiraz etti. İtirazda, Çetin Kurt'un bilirkişi raporunda "asli kusurlu" tespit edildiğine dikkat çekilerek şöyle denildi: Sanık Çetin Kurt hakkında verilen tahliye kararının kaldırılarak sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur.

ADLİ KONTROLE DEVAM KARARI

Cumhuriyet Savcısı’nın itirazını reddeden Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Çetin Kurt hakkında uygulanan adli kontrolün devamına karar verdi. Kararda, Kurt’un tutuklu kaldığı sürenin de değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA