Gürsel Tekin'den Sürpriz Açıklama: 'Özgür Çelik ve Partinin Diğer Yöneticileriyle Kucaklaşacağız'

CHP İstanbul İ Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, "İl Başkanı" unvanını kullanarak kayyım heyetiyle video yayımlamış ve göreve başladığını duyurmuştu.

Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, canlı yayında Gürsel Tekin ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

EMNİYETTEN DESTEK TALEP ETTİ Mİ?

CHP İstanbul İl binasını ‘baba evi’ olarak gördüğünü belirten Gürsel Tekin, emniyetten destek talebinde bulunmadığını söyledi.

Kayyım olarak atanan Gürsel Tekin

'ÖZGÜR ÇELİK İLE KUCAKLAŞACAĞIZ'

Kongre süreciyle ilgili hukuki bir sorun olduğunu belirten Tekin “Bu sorun nedeniyle görevlendirildik. Tüzüğümüze uygun şekilde eksikliklerin giderilmesine çalışacağız ve yarın gittiğimizde il başkanımız Özgür Çelik kardeşimiz ve partinin diğer yöneticileriyle kucaklaşacağız" dedi.

Görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik

NELER OLMUŞTU?

Özgür Çelik başkanlığındaki CHP İstanbul İl yönetimine kayyım atanmasına karar verilmesinin ardından geçici olarak göreve Gürsel Tekin ile birlikte Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap gibi isimler atanmıştı.

CHP lideri Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurmuş daha sonra ise Tekin'e savunma yapması için 15 günlük süre verilmişti.

Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap da kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Tepkilerin odağındaki Gürsel Tekin kayyım heyetiyle bir video yayımlamıştı. Tekin videosunda, "Ben Gürsel Tekin, uzun süre CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yapan, İstanbul'da da üç buçuk yıl il başkanlığı yapan insanım. Yine benim gibi bu heyette krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli, deneyimli CHP kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık” demişti.

