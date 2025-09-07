Kayyım Olarak İl Binasına Gidecekti... CHP'den Talimat Gitti, Gürsel Tekin'i Böyle Durduracaklar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyım atanmasının arkasından CHP yönetimi harekete geçti. Parti yönetimi, İstanbul milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinin de yarın İstanbul il binasında olmaları için talimat yolladı.

Nefes gazetesinden Tarık Işık'ın haberine göre; CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ve beraberindeki eski il başkanlarının binaya girmesinin engellenmesi için Gençlik Kolları ve partililerin insan zinciri oluşturacağı belirtildi.

Milletvekilleri ve PM üyelerinin bir gerginlik yaşanmaması için azami gayret göstermesi de istendi. Buna göre Gürsel Tekin ve arkadaşları CHP İstanbul il binasına sokulmayacak. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve arkadaşları ise binadan ayrılmayacak.

KAFTANCIOĞLU 'BEN YOKUM' DEMİŞTİ

Gürsel Tekin’in CHP İstanbul il binasına gidişine aralarında Cemal Canpolat ve Berhan Şimşek’in de bulunduğu eski il başkanları eşlik edecek. Eski il başkanlarından Canan Kaftancıoğlu ise geçtiğimiz gün basın danışmanı aracılığıyla, Tekin'e eşlik edecek kişilerden olduğu iddiasını yalanladı.

Tekin ile beraber CHP İstanbul il yönetimine kayyım olarak atanan Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmelerinin arkasından bu görevlerinden geri çekildiklerini açıklamıştı.

Kaynak: Nefes Gazetesi