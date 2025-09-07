Bakan Kurum Duyurdu: Yıl Sonunda 11 İl de Tamam

Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkım yaşayan 11 ili tamamen ayağa kaldırmak üzere olduklarını açıkladı. Murat Kurum, 452 bin 983 ev ve iş yerinin 304 bin 836'sının tamamlandığını belirterek "Yıl sonunda 11 il de tamam" dedi.

Bakan Kurum Duyurdu: Yıl Sonunda 11 İl de Tamam
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, etkisini gösterdiği 11 ilde de büyük yıkım yarattı. İki yılı aşkın süredir bu afetin yaraları maddi manevi sarılmaya çalışılırken, yıkım yaşayan illerde de toparlanma çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde devam eden bu çalışmalarda hangi noktada olunduğu da Bakan Murat Kurum tarafından da sık sık paylaşılıyor. Bakan Kurum, yaptığı son açıklamada bu yolda ciddi bir mesafe katedildiğini belirtti.

Bakan Kurum Duyurdu: Yıl Sonunda 11 İl de Tamam - Resim : 1

'EN ZORU GERİDE BIRAKTIK'

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, bu yılın sonunda 11 ildeki çalışmalarının hepsinin tamamlanacağını ve tüm afetzedelerin evlerine kavuşmuş olacağını ifade etti.

Bakan Kurum, paylaşımında "Her biri yeniden başlayanların hikayesi. 452 bin 983 ev ve iş yerinin 304 bin 836'sını tamamladık. En zoru geride bıraktık. Artık asrın inşa seferberliğinde son kulvardayız. Yıl sonunda 11 il de tamam" ifadelerini kullandı.

300 Bininci Konutta da İşlem Tamam! Murat Kurum'a Sevgi Seli: 'Malatya Seninle Gurur Duyuyor'300 Bininci Konutta da İşlem Tamam! Murat Kurum'a Sevgi Seli: 'Malatya Seninle Gurur Duyuyor'Siyaset
Bakan Kurum 'Cumhuriyet Tarihinin En Büyüğü' Diyerek Duyurdu: Yeni Sosyal Konutlar YoldaBakan Kurum 'Cumhuriyet Tarihinin En Büyüğü' Diyerek Duyurdu: Yeni Sosyal Konutlar YoldaGüncel

