Bakan Kurum Duyurdu: Yıl Sonunda 11 İl de Tamam

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, etkisini gösterdiği 11 ilde de büyük yıkım yarattı. İki yılı aşkın süredir bu afetin yaraları maddi manevi sarılmaya çalışılırken, yıkım yaşayan illerde de toparlanma çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde devam eden bu çalışmalarda hangi noktada olunduğu da Bakan Murat Kurum tarafından da sık sık paylaşılıyor. Bakan Kurum, yaptığı son açıklamada bu yolda ciddi bir mesafe katedildiğini belirtti.

'EN ZORU GERİDE BIRAKTIK'

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, bu yılın sonunda 11 ildeki çalışmalarının hepsinin tamamlanacağını ve tüm afetzedelerin evlerine kavuşmuş olacağını ifade etti.

Bakan Kurum, paylaşımında "Her biri yeniden başlayanların hikayesi. 452 bin 983 ev ve iş yerinin 304 bin 836'sını tamamladık. En zoru geride bıraktık. Artık asrın inşa seferberliğinde son kulvardayız. Yıl sonunda 11 il de tamam" ifadelerini kullandı.

