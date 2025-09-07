CEO ve Müdürü Kiss Cam'e Yakalanmışlardı! Coldplay Konseri Sonrası Boşanma Depremi

Astronomer'ın CEO'su Andy Byron ile insan kaynakları müdürü Kristin Cabot, ABD’de Coldplay konserinde 'kiss cam' adlı canlı yayın kamerası tarafından görüntülenmişti. İlişki yaşadıkları ortaya çıkan CEO ve müdür cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Kristin Cabot, eşine boşanma davası açtı.

Son Güncelleme:
CEO ve Müdürü Kiss Cam'e Yakalanmışlardı! Coldplay Konseri Sonrası Boşanma Depremi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Temmuz ayında Boston’daki Coldplay konserinde, seyirci kamerasına yakalan ve ilişki yaşadıkları öğrenilen Astronomer'ın CEO'su Andy Byron ile insan kaynakları müdürü Kristin Cabot kısa sürede gündem olmuştu.

CEO ve Müdürü Kiss Cam'e Yakalanmışlardı! Coldplay Konseri Sonrası Boşanma Depremi - Resim : 1
Seyirci kamerasının görüntülediği CEO ve müdür

Olayın ardından Byron’un CEO olarak görev yaptığı teknoloji şirketi Astronomer, kendisinin istifa ettiğini açıklamıştı. Bir süre sonra Kristin Cabot’un da görevinden ayrıldığı bildirilmişti.

CEO ve Müdürü Kiss Cam'e Yakalanmışlardı! Coldplay Konseri Sonrası Boşanma Depremi - Resim : 2

Kristin Cabot’un, 2023 yılında evlendiği eşi Andrew Cabot’a 13 Ağustos’ta New Hampshire mahkemesinde boşanma davası açtığı öğrenildi. İngiliz basınına konuşan kaynaklar, çiftin bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşadığını ve yaşanan olayın “bardağı taşıran son damla” olduğunu iddia etti.

CEO ve Müdürü Kiss Cam'e Yakalanmışlardı! Coldplay Konseri Sonrası Boşanma Depremi - Resim : 3
İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot

NELER OLMUŞTU?

ABD’nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde 'kiss cam' adlı canlı yayın kamerası, seyirciler arasında sarmaş dolaş oturan bir çifti görüntülemişti.

Grubun solisti Chris Martin, “Şu ikisine bir bakın” diyerek anons yapmıştı. Ancak görüntülenen ikili, kameraları görünce paniğe kapılmış, erkek hızla yere eğilip kamera açısından çıkmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ceo Konser ABD
Son Güncelleme:
Instagram Tarihinde Bir İlk! Türk İçerik Üreticinin Videosu Dünyada Viral Oldu: İzleyen Pamuk Gibi Oluyor
Instagram Tarihinde Bir İlk
Meteoroloji'den Ankara İçin Alarm! Yarın Gece Başlıyor
Meteoroloji'den Ankara İçin Alarm! Yarın Gece Başlıyor
Ceylan Ertem’den 'Manifest' Soruşturmasına Tepki: 'Kadının Özgürlüğüne Açık Bir Saldırı!'
'Kadının Özgürlüğüne Açık Bir Saldırı!'
ÇOK OKUNANLAR
Bu Acının Tarifi Yok! Şarkıcı Gülçin Ergül'ü Kahreden Haber: Paylaşımıyla Yürekleri Yaktı! Ünlü Şarkıcıdan Kahreden Haberi Duyurdu
'Antalya Operasyonu' Derinleşecek mi? Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda Tayyar, Tarih Verdi... Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda
'21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo! Kılıçdaroğlu’nun Yeni Planı Ne? '21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo
6 Dakika Arayla 2 Deprem! Balıkesir Yine Beşik Gibi, İstanbul’da da Hissedildi Balıkesir Yine Beşik Gibi, İstanbul’da da Hissedildi
Kayyım Olarak İl Binasına Gidecekti... CHP'den Talimat Gitti, Gürsel Tekin'i Böyle Durduracaklar CHP Gürsel Tekin'i Böyle Durduracak