CEO ve Müdürü Kiss Cam'e Yakalanmışlardı! Coldplay Konseri Sonrası Boşanma Depremi

Temmuz ayında Boston’daki Coldplay konserinde, seyirci kamerasına yakalan ve ilişki yaşadıkları öğrenilen Astronomer'ın CEO'su Andy Byron ile insan kaynakları müdürü Kristin Cabot kısa sürede gündem olmuştu.

Seyirci kamerasının görüntülediği CEO ve müdür

Olayın ardından Byron’un CEO olarak görev yaptığı teknoloji şirketi Astronomer, kendisinin istifa ettiğini açıklamıştı. Bir süre sonra Kristin Cabot’un da görevinden ayrıldığı bildirilmişti.

Kristin Cabot’un, 2023 yılında evlendiği eşi Andrew Cabot’a 13 Ağustos’ta New Hampshire mahkemesinde boşanma davası açtığı öğrenildi. İngiliz basınına konuşan kaynaklar, çiftin bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşadığını ve yaşanan olayın “bardağı taşıran son damla” olduğunu iddia etti.

İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot

NELER OLMUŞTU?

ABD’nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde 'kiss cam' adlı canlı yayın kamerası, seyirciler arasında sarmaş dolaş oturan bir çifti görüntülemişti.

Grubun solisti Chris Martin, “Şu ikisine bir bakın” diyerek anons yapmıştı. Ancak görüntülenen ikili, kameraları görünce paniğe kapılmış, erkek hızla yere eğilip kamera açısından çıkmıştı.

