Instagram Tarihinde Bir İlk! Türk İçerik Üreticinin Videosu Dünyada Viral Oldu: İzleyen Pamuk Gibi Oluyor
Instagram 694 milyonluk global hesabından bir Türk yayıncısının videosunu paylaştı. Cihan Çelik isimli içerik üretici küçükken kendi elleriyle büyüttüğü eşeğiyle eğlenceli ve pamuk gibi vidolar çekerek milyonlarca izlenme alıyordu. Çelik'in son videosu ise Instagram'ın kendi sayfasında paylaşıldı. Bu paylaşım ise tarihe geçti. Instagram tarihinde ilk kez bir Türk içerik üreticisini paylaşmış oldu.
Doğal yaşamdaki hayatını çeken ve milyonlarca kişiye ulaşan Cihan Çelik bir ilke imza attı. Instagram'da 1.6 milyon takipçisi bulunan Çelik, eşeğiyle beraber çektiği videolarla gündem olmaya devam ediyor.
INSTAGRAM TARİHİNDE BİR İLK
Son olarak Instagram 694 milyonluk global hesabından Cihan Çelik'in bir videosunu paylaştı. Bu video kısa sürede milyonlarca izlenme aldı.
İZLEYENLER PAMUK GİBİ OLUYOR
Eşeğiyle beraber neşeli halleriyle dikkat çeken Cihan Çelik, bir ilke imza atarak Instagram'ın resmi sayfasında yayınlanan ilk Türk yayıncı oldu. Ailesiyle beraber köy hayatının tadını çıkaran Çelik, küçüklükten beri büyüttüğü eşeğiyle çektiği videolarla sık sık gündeme gelen biri.
Aralarında artık yakın bir bağ kurulan ikilinin videoları milyonlarca izlenme alarak rekor kırıyor. Instagram'ın bu paylaşımı ise Türkiye'de viral oldu.
