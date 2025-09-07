Instagram Tarihinde Bir İlk! Türk İçerik Üreticinin Videosu Dünyada Viral Oldu: İzleyen Pamuk Gibi Oluyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Doğal yaşamdaki hayatını çeken ve milyonlarca kişiye ulaşan Cihan Çelik bir ilke imza attı. Instagram'da 1.6 milyon takipçisi bulunan Çelik, eşeğiyle beraber çektiği videolarla gündem olmaya devam ediyor.

INSTAGRAM TARİHİNDE BİR İLK

Son olarak Instagram 694 milyonluk global hesabından Cihan Çelik'in bir videosunu paylaştı. Bu video kısa sürede milyonlarca izlenme aldı.

İZLEYENLER PAMUK GİBİ OLUYOR

Eşeğiyle beraber neşeli halleriyle dikkat çeken Cihan Çelik, bir ilke imza atarak Instagram'ın resmi sayfasında yayınlanan ilk Türk yayıncı oldu. Ailesiyle beraber köy hayatının tadını çıkaran Çelik, küçüklükten beri büyüttüğü eşeğiyle çektiği videolarla sık sık gündeme gelen biri.

Aralarında artık yakın bir bağ kurulan ikilinin videoları milyonlarca izlenme alarak rekor kırıyor. Instagram'ın bu paylaşımı ise Türkiye'de viral oldu.

Kaynak: Haber Merkezi