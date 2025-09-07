CHP'nin 'Kayyım' Çağrısından Sonra İstanbul'da Eylem Yasağı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım atanmasının ardından başlayan gerilim yükseliyor. CHP Gençlik Kolları'nın bu akşam için yaptığı 'kayyımlara karşı omuz omuza' çağrısından sonra İstanbul Valiliği, 6 ilçede her türlü eylem ve etkinliği yasakladı.

Valiliğin paylaştığı açıklamaya göre Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde miting, yürüyüş, basın açıklaması, stant açma, anma ve el ilanı dağıtımı gibi tüm etkinlikleri 7 Eylül saat 20.00 ile 10 Eylül 23.59 arasında yasaklandı. Yasak kararının, CHP Gençlik Kolları’nın saat 23.00 için yaptığı İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısından kısa süre sonra gelmesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerlerine Gürsel Tekin başkanlığında kayyım atadı. 5 kişilik kayyım heyetinden 2 kişi çekildi. Gürsel Tekin, 8 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’de İl Başkanlığı’na giderek açıklama yapacağını duyurdu. CHP'liler de Tekin'e karşı protesto çağrısında bulundu.

