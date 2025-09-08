Kayyım Konusunda Ne Düşündüğü Ortaya Çıktı: Kılıçdaroğlu Hala 26 Haziran'da

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in kayyım olarak atanmasıyla tansiyon yükselirken, CHP'nin 15 Eylül'deki kurultay davası öncesinde 21 Eylül'de olağanüstü kurultaya gitme kararı almasıyla gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün yaptığı açıklamada "Kemal Bey, İstanbul kayyumuna randevu vermedi. Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem. Ben Kemal Bey’i geçtiğimiz günlerde aradım. Partimizin kuruluş haftası etkinliğine davet ettim. Aramızda gayet samimi bir görüşme geçti. İnşallah bu tartışmalar birkaç güne kadar sönecek. Eskiler yeniler hep beraber partimize sahip çıkacağız" diye konuştu.

'GÜRSEL BEY RANDEVU İSTESEYDİ KEMAL BEY VERİRDİ

Nefes gazetesinden Aytunç Erkin'in aktardığına göre; Özel’in bu cümlelerinin ardından Kılıçdaroğlu’na yakın isimleri arayan Erkin, onlardan "Kemal Bey sessiz. O görüşmede de yaşanan sorunlar ve dava süreçleri gündeme gelmedi ki gelmeliydi. Özgür Bey davet ediyor Kemal Bey’i ama partiyi, davayı konuşmuyorlar. Konuşabilmeliler yoksa sorun büyük! Bunların konuşulması lazım" yanıtını aldı.

Erkin'in haberine göre; Kılıçdaroğlu'na yakın isimler "Kılıçdaroğlu, 26 Haziran’da yaptığı açıklamanın bir milim gerisinde değil. Şunu da aktarayım, siz sormadınız ama ben söyleyeyim: Gürsel Tekin, Kemal Bey’den randevu istemedi. İsteseydi verirdi. Gürsel Bey, Özgür Bey’den randevu istedi, vermeyince Gürsel Bey de Ankara’ya gelmedi" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU 26 HAZİRAN'DA NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Haziran'da "Mahkeme iddiaları inceleyip ortaya delilleri koyacaktır. Yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok. Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız. Kabul etmesem kayyum gelir. Kayyum gelince de ne zaman kurultayı toplayacağı belli olmaz. O döneme kadar partiyi kim nasıl yönetecek? CHP kayyuma teslim edilmez. CHP’nin DNA’sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz" açıklamasını yapmıştı.

'KILIÇDAROĞLU, ÖZEL VE İMAMOĞLU'NU AŞAR'

Erkin; CHP’yi, Kılıçdaroğlu’nu ve Özgür Özel’i yakından tanıyan biriyle konuştuğunu ve o kişinin "İkinci dünya savaşı sonrasında bugün dünya yeniden şekilleniyor. Şekillenmede Türkiye çok önemli, Rusya çok önemli. Putin’in de bileğinin bükülmeye çalışıldığını görüyoruz. Aynı şekilde Türkiye’yle de uğraşıyorlar. Bizim de devlet aklı var. En fazla sessiz kalan siyasetçiler. Açılım konusunu gündeme getiren devlet aklı" açıklamasını yaptığını aktardı.

Erkin; bu kişinin "Siyaset dünyası küresel mücadele konusunda konuşmuyor. Çok farkındalıkları yok. Siyasi partiler de şekilleniyor. En fazla CHP’yle ilgili söz konusu. Basit bir Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu mücadelesi değil. Çok daha üzerinde bir mücadele. Kılıçdaroğlu ve Özel’le bitmeyecektir devam edecektir. Türkiye olarak bunun da farkında olmamız lazım. Siyaset dünyası farkında değil, akademik dünya da öyle. Bunun sıkıntılarını çekiyoruz. Belirsizlik var. Herkes ‘ne oluyor’ diye soruyor" dediğini belirtti.

Kaynak: Nefes Gazetesi