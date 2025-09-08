Özgür Özel'den 'Kayyım' Çıkışı: 'Asla Baş Eğmeyeceğiz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınıp yerinde kayyım olarak Gürsel Tekin'in atanması siyasette deprem etkisi yarattı. Gürsel Tekin'in kendi açıklamasına göre bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitmesi beklenirken, bu sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel de parti genel merkezinde Örgüt Temsilcileri Meclisi’nde konuşma yaptı. Konuşmasına parti çalışmalarından bahsederek başlayan Özel, "kayyım" kararı hakkında açıklama yaptı.

CHP'nin bir program partisi olduğunu vurgulayan Özgür Özel, "Değişimin, yeniliğin partisidir. CHP ülkemizde ve dünyamızda yaşanan gelişmeleri takip eden yeniyi eyleme döken bir partidir. Şimdi de yeni bir dönemdeyiz. Son 23 yılında ağır bir tahribat yaşayan Cumhuriyetin sorunlarını tartışan bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

'ÇELİKTEN İRADEMİZİ BÜKEMEYECEKSİNİZ'

İktidarın kayyım uygulamasını muhalefeti hedef almak için kullandığını savunan CHP lideri, "Bu ülkede ileride yıllarca Cumhurbaşkanlığı yapmış biri olarak anılmak varken, cuntacı olarak ders kitaplarına gireceksin. Ne yaparsanız yapın çelikten irademizi bükemeyeceksiniz. Yenileceksiniz. Kararlılığımız, haklılığımız, güler yüzümüze, anaların gözyaşlarına, çocukların kahkahalarına yenileceksiniz" ifadelerini kullandı.

'BİZ HAKLIYIZ BİZ KAZANACAĞIZ'

Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının izinden gittiklerini söyleyen Özel, "Biz işgalin ortasında vazgeçmeyip Cumhuriyet kuran cesaretli insanların partisiyiz. Bu süren fırtınaya karşı asla baş eğmeyeceğiz. Buradan İstanbul İl Başkanlığı'ndaki arkadaşlarıma, tüm üyelerimize sesleniyorum. Bekle kar altında kalan buğday tanesi, yeniden yeşereceksin. Biz haklıyız, ahlaki üstünlük bizdedir, psikolojik üstünlük bizdedir, biz kazanacağız!" dedi.

