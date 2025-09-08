Kayyım Gürsel Tekin Yola Çıkar Çıkmaz CHP'ye Tebligat Gitti

Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimi yerine kayyım atanan Gürsel Tekin, makam koltuğuna oturmak için yola çıktı. Bu sırada CHP'ye tebligat gitti ve kararın icrası için memurlar da gönderildi.

Son Güncelleme:
Kayyım Gürsel Tekin Yola Çıkar Çıkmaz CHP'ye Tebligat Gitti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı görevden alması ve aralarında Gürsel Tekin'in de bulunduğu bir ekibi kayyım olarak ataması sonrası tansiyon yükselirken, gece saatlerinden itibaren milletvekilleri ve delegeler, Özel'in çağrısıyla İstanbul İl Başkanlığı önünde kayyıma karşı barikat kurdu.

Gün içinde sık sık polisle milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Tekin ve beraberindekilerin yola çıktığına dair haberlerin ardından Çevik Kuvvet, il binası çevresinde gazlı müdahalede bulundu. Kayyım kararının icrası için memurlar İl Başkanlığına gönderildi.

Kayyım Gürsel Tekin Yola Çıkar Çıkmaz CHP'ye Tebligat Gitti - Resim : 1

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Bu sırada Tekin, 'görevi yerine getirebilmesi adına kararın bir örneğinin kendisine de verilmesi için' mahkemeye başvuruda bulundu.

ALTI İLÇEDE EYLEM YASAĞI

Dün itibarıyla altı ilçede 10 Eylül'e dek eylem yasağı, sosyal medyaya bant daralması getirildi. İl binası ve çevresine polis ablukasına alındı. Dün akşam saatlerinde il binası önünde de uzun süre gerginlik yaşandı.

Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş KararKayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş KararSiyaset
Gürsel Tekin'den Sürpriz Açıklama: 'Özgür Çelik ve Partinin Diğer Yöneticileriyle Kucaklaşacağız'Gürsel Tekin'den Sürpriz Açıklama: 'Özgür Çelik ve Partinin Diğer Yöneticileriyle Kucaklaşacağız'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gürsel Tekin
Son Güncelleme:
60 Yaşına Giren Arzu Sabancı’dan Kıskandıran Poz! Gelini Nazlı’yla Pozları Hande Erçel’i Sinir Krizine Sokacak Sabancılardan Düşman Çatlatan Poz
Şamil Tayyar'dan Gündem Olan 'CHP' Yorumu: 'Savaşı Siz Bitireceksiniz' Şamil Tayyar'dan Gündem Olan 'CHP' Yorumu
Son Dakika: Başakşehir'de Çağdaş Atan Dönemi Sona Erdi! Başakşehir'de Çağdaş Atan Dönemi Sona Erdi
CHP'de İstanbul Krizi Büyüyor... Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar
CHP'de İstanbul Krizi Büyüyor... Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu
CHP Binası Hala Ablukada! Polisle Vatandaşlar Arasında Arbede Çıktı, Gözaltılar Var CHP Binası Hala Ablukada