Kayyım Gürsel Tekin Yola Çıkar Çıkmaz CHP'ye Tebligat Gitti
Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimi yerine kayyım atanan Gürsel Tekin, makam koltuğuna oturmak için yola çıktı. Bu sırada CHP'ye tebligat gitti ve kararın icrası için memurlar da gönderildi.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı görevden alması ve aralarında Gürsel Tekin'in de bulunduğu bir ekibi kayyım olarak ataması sonrası tansiyon yükselirken, gece saatlerinden itibaren milletvekilleri ve delegeler, Özel'in çağrısıyla İstanbul İl Başkanlığı önünde kayyıma karşı barikat kurdu.
Gün içinde sık sık polisle milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Tekin ve beraberindekilerin yola çıktığına dair haberlerin ardından Çevik Kuvvet, il binası çevresinde gazlı müdahalede bulundu. Kayyım kararının icrası için memurlar İl Başkanlığına gönderildi.
MAHKEMEYE BAŞVURDU
Bu sırada Tekin, 'görevi yerine getirebilmesi adına kararın bir örneğinin kendisine de verilmesi için' mahkemeye başvuruda bulundu.
ALTI İLÇEDE EYLEM YASAĞI
Dün itibarıyla altı ilçede 10 Eylül'e dek eylem yasağı, sosyal medyaya bant daralması getirildi. İl binası ve çevresine polis ablukasına alındı. Dün akşam saatlerinde il binası önünde de uzun süre gerginlik yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi