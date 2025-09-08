Kayyım Gürsel Tekin Yola Çıkar Çıkmaz CHP'ye Tebligat Gitti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı görevden alması ve aralarında Gürsel Tekin'in de bulunduğu bir ekibi kayyım olarak ataması sonrası tansiyon yükselirken, gece saatlerinden itibaren milletvekilleri ve delegeler, Özel'in çağrısıyla İstanbul İl Başkanlığı önünde kayyıma karşı barikat kurdu.

Gün içinde sık sık polisle milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Tekin ve beraberindekilerin yola çıktığına dair haberlerin ardından Çevik Kuvvet, il binası çevresinde gazlı müdahalede bulundu. Kayyım kararının icrası için memurlar İl Başkanlığına gönderildi.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Bu sırada Tekin, 'görevi yerine getirebilmesi adına kararın bir örneğinin kendisine de verilmesi için' mahkemeye başvuruda bulundu.

ALTI İLÇEDE EYLEM YASAĞI

Dün itibarıyla altı ilçede 10 Eylül'e dek eylem yasağı, sosyal medyaya bant daralması getirildi. İl binası ve çevresine polis ablukasına alındı. Dün akşam saatlerinde il binası önünde de uzun süre gerginlik yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi