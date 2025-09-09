Coldplay Konserindeki 'Kiss Cam' Skandalında Yeni Perde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Boston kentinde Temmuz 2025’te gerçekleşen Coldplay konserinde, teknoloji şirketi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron ve İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot’un samimi görüntüleri ‘kiss cam’ kamerasına yansımış ve sosyal medyada viral olmuştu. Her ikisi de evli olan ikilinin yasak aşkı, büyük bir skandala yol açtı. Olayın ardından Byron ve Cabot, şirketteki görevlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Son gelişme ise Kristin Cabot’un eşine boşanma davası açtığı haberiyle gündeme geldi.

İş için Japonya'dayken yaşanan olayla ilgili konuşan Cabot, bir süredir ikilinin ayrı olduğunu duyurdu. Andrew Cabot'un şirketi Privateer Rum'un sözcüsü, "Andrew ve Kristin, Coldplay konserinden birkaç hafta önce özel ve dostane bir şekilde ayrıldı" dedi.

Sözcü, "Onların boşanma kararı, konserden öncesine dayanıyor. Şimdi boşanma davası resmi olarak açıldığına göre Andrew, ailesinin mahremiyetinin korunmasını ve sürece saygı duyulmasını istiyor" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Konser sırasında, seyirciler arasında sarmaş dolaş görüntülenen çift, kameraları fark edince panikle saklanmaya çalışmıştı. Coldplay solisti Chris Martin’in sahneden, “Ya aralarında bir yasak aşk var ya da çok utangaçlar” yorumu olayın boyutunu daha da büyütmüştü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla çiftin kimlikleri kısa sürede ortaya çıktı. Andy Byron’ın eşi Megan Kerrigan Byron, skandalın ardından sosyal medya hesaplarından soyadını kaldırarak tepkisini göstermişti.

Mirror Gazetesi’ne konuşan bir kaynak, Cabot çiftinin bir süredir evlilik sorunları yaşadığını ve bu olayın bardağı taşıran son damla olduğunu belirtti. Skandal, sadece kişisel hayatları değil, aynı zamanda Astronomer şirketinin itibarını da etkiledi. Şirket, kriz sonrası ilginç bir hamleyle Coldplay solisti Chris Martin’in eski eşi Gwyneth Paltrow’u geçici sözcü olarak atadı. Paltrow’un yer aldığı bir videoyla şirket, “Şimdi asıl işimize dönüyoruz. Müşterilerimize çığır açan çözümler sunmak” mesajını verdi.

Olay, sosyal medyada ‘Coldplaylenmek’ teriminin doğmasına da yol açtı. Bu terim, sıradan bir aldatmadan ziyade, kamuya açık bir ortamda sosyal medyada viral olacak şekilde ifşa olan skandalları tanımlıyor. Skandalın yankıları devam ederken, Kristin Cabot’un açtığı boşanma davası, olayın yeni bir perdeye taşındığını gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi