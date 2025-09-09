Tuğçe Tayfur’dan Şoke Eden İtiraf! Büyük Miras Oyununu İfşaladı: ‘Arkamı Dönmeye Gelmiyor’

Arabeskin güçlü sesi Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ve ailesi arasında yaşanan miras krizi devam ediyor. Kendisine ilişkin gizli planlar yapıldığını öne süren Tayfur, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tayfur “Annemin hatırına susuyorum” diyerek gözdağı verdi. İşte ‘miras’ krizinde yeni perde…

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden usta sanatçı Ferdi Tayfur’un 79 yaşında çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından ailede yaşanan ‘miras’ krizinde tansiyon yükseldi.

Hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, dikkat çeken iddialar ortaya atarak sert açıklamalarda bulundu.

Tuğçe Tayfur, kendisine karşı planlar yapıldığını öne sürerek, "Arkamı dönmeye gelmiyor, sırlar ortaya dökülüyor. Bu nasıl bir para hırsı!” diyerek sitem etti.

Sizin oyunlarınız bana işlemez” diyen Tayfur, annesi hatırına sustuğunu söyledi.

Bu konuda daha fazla konuşmak istemediğini belirten Tuğçe Tayfur, miras paylaşımı konusunun kendisini derinden üzdüğünü söyledi.

Tuğçe Tayfur, son olarak yıllar önce ara verdiği sahnelere geri dönmesi ile gündem olmuştu. Tayfur, geçtiğimiz günlerde verdiği konserde babası Ferdi Tayfur’u duygusal bir şekilde anmıştı.

Sanatçı, babasının fotoğrafını sahneye yansıtarak “Hatıran Yeter” şarkısını seslendirdiği anlarda gözyaşlarını tutamamıştı.

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tayfur, sahnelere dönüş sürecini “Artık çalışmak istiyorum. Annem de çocuklara bakarak bana destek oluyor. 'Senin yerin sahne' diyerek hep yanımda” sözleriyle anlatmışı.

