Yasemin Özilhan’dan Boşanma Sonrası Jet Adım! Görenler Yorum Yağdırdı… Doktorlar’ın Ela’sı Küllerinden Doğdu

Ünlü oyuncunun Instagram hesabına kullanıcı adı olarak ‘Yasemin Ergene’ yazmasının ardından sosyal medyada oyuncuya destek mesajı yağdı.

Ünlü oyuncunun damga vuran rolü Doktor Ela

‘Hoş geldin Doktorlar Ela’ yorumları kısa sürede gündem oldu. Hayranları, evlilik sonrasında oyunculuk kariyerine ara veren oyuncunun yeniden setlere dönmesini istediğini belirtti.

Yasemin Özilhan ve eski eşi İzzet Özilhan

NELER OLMUŞTU?

Yayınlandığı döneme damga vuran Show Tv’nin fenomen dizisi Doktorlar’ın kadrosunda yer alan, dizide ‘Cerrahi asistan Ela’ karakterine hayat veren, Doktor Levent’in nikah masasında terk ettiği sahne ile ün salan oyuncu Yasemin Ergene, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenmişti.

14 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Çiftin evliliğinden Emine ve Ela adında iki kız çocuğu dünyaya gelmişti. Evliliklerinde 14 yılı tamamlayan çift geçen gün tek celsede boşandı.

3 Eylül 2025'te görülen dava ile resmi olarak yollarını ayıran çiftin, boşanma sürecini magazin dünyasında da çok konuşuldu.

Doktor Ela'nın doktor Levent tarafından terk edildiği sahne

İHANET İDDİALARINI YALANLADI

Ünlü oyuncu boşanma sonrasında yaptığı ilk açıklamada, karşılıklı anlayış ile boşandıklarını, basında yer alan ‘ihanet’ ve ‘aldatma’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ünlü oyuncunun Instagram paylaşımı

EVİNİN KİRASI AYLIK 20 BİN DOLAR MI?

Öte yandan evlilik hayatı boyunca kullandığı lüks markalar ve lüks yaşantısı ile gündem olan Yasemin Ergene’nin aylık 20 bin dolara ev kiraladığı iddia edildi.

