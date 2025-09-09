Yasemin Özilhan’dan Boşanma Sonrası Jet Adım! Görenler Yorum Yağdırdı… Doktorlar’ın Ela’sı Küllerinden Doğdu
İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini tek celsede noktalayan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, boşanma sonrasında ilk adımı attı. Doktorlar dizisinin Ela’sı olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu sosyal medyada hesabında ‘Özilhan’ soy ismini kaldırarak ‘Ergene’ ismini yeniden yazdı.
Ünlü oyuncunun Instagram hesabına kullanıcı adı olarak ‘Yasemin Ergene’ yazmasının ardından sosyal medyada oyuncuya destek mesajı yağdı.
‘Hoş geldin Doktorlar Ela’ yorumları kısa sürede gündem oldu. Hayranları, evlilik sonrasında oyunculuk kariyerine ara veren oyuncunun yeniden setlere dönmesini istediğini belirtti.
NELER OLMUŞTU?
Yayınlandığı döneme damga vuran Show Tv’nin fenomen dizisi Doktorlar’ın kadrosunda yer alan, dizide ‘Cerrahi asistan Ela’ karakterine hayat veren, Doktor Levent’in nikah masasında terk ettiği sahne ile ün salan oyuncu Yasemin Ergene, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenmişti.
14 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ
Çiftin evliliğinden Emine ve Ela adında iki kız çocuğu dünyaya gelmişti. Evliliklerinde 14 yılı tamamlayan çift geçen gün tek celsede boşandı.
3 Eylül 2025'te görülen dava ile resmi olarak yollarını ayıran çiftin, boşanma sürecini magazin dünyasında da çok konuşuldu.
İHANET İDDİALARINI YALANLADI
Ünlü oyuncu boşanma sonrasında yaptığı ilk açıklamada, karşılıklı anlayış ile boşandıklarını, basında yer alan ‘ihanet’ ve ‘aldatma’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
EVİNİN KİRASI AYLIK 20 BİN DOLAR MI?
Öte yandan evlilik hayatı boyunca kullandığı lüks markalar ve lüks yaşantısı ile gündem olan Yasemin Ergene’nin aylık 20 bin dolara ev kiraladığı iddia edildi.
