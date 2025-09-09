"Evet Yobazım" Diyen Survivor Yunus Emre'den Manifest Kızlarının Tarzı Hakkında Çirkin Yorum!

Survivor yarışması sayesinde ünlenen ve ardından birçok projede rol alan Yunus Emre, 6 Eylül'de 18 yaş üstü dinleyicisine verdikleri konser sebebiyle haklarında soruşturma başlatılan Manifest kızları hakkında çirkin yorumlarda bulundu. Sosyal medya bu sözleri konuşuyor. Bakın neler demiş…

6 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta 18 yaş üstü dinleyicisiyle ilk kez buluşan ve bu formattaki ilk konserini veren Manifest kızlarına soruşturma açılmıştı.

Açılan soruşturma sosyal medyadan büyük tepki çekerken Survivor Yunus Emre’den çirkin bir açıklama geldi.

HAKLARINDA ‘ETŞHİRCİLİK’ SUÇLAMASIYLA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Birkaç ay önce kurulan ve kuruldukları günden beri de milyonlarca dinlenen şarkıları bir yana, tek tek özel hayatlarının her detayıyla da gündeme oturan Manifest kızları, gece boyu konser kıyafetleri ve dans koreografisiyle konuşulmuştu.

Sabahın erken saatlerinde de, 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlamalarıyla haklarında soruşturma başlatıldığını öğrenmişlerdi.

SURVİVOR YUNUS EMRE’DEN MANİFEST KIZLARI HAKKINDA ÇİRKİN YORUM

Survivor'da kavga ve küfürleriyle hafızalara kazınan Yunus Emre, bu kez sosyal medyada yaptığı çıkışla adını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Manifest Grubu hakkında başlattığı soruşturmanın ardından paylaşım yapan Yunus Emre, "Bir şeyi asla unutmayalım… Kadın bedeni kutsaldır. Eleştirilmemeli ve teşhir ürünü olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

‘EVET YOBAZIM’

Ünlü yarışmacı, devamında ise "Evet yobazım, yolda yürürken ta...klarımı görmek zorunda kalmıyorsun ama ben bir sürü meme ve g.t görüyorum. Bir kendinize gelin ya…" sözleriyle tepki çeken ifadeler kullandı.

