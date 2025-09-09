Victor Osimhen İçin Karar Verildi! Okan Buruk’tan Barış Alper’e Tam Yetki: Eyüpspor Maçının Gol Yükünü Sırtlayacak

Galatasaray yönetiminde gözler milli takımda sakatlanan Victor Osimhen’den gelecek olan habere çevrilmiş durumda. Nijerya Milli Takımı’nın Ruanda ile oynadığı maçta kaval kemiğine aldığı darbe nedeniyle 36. dakikada çıkmak zorunda kalan yıldız golcü tedavisi için özel uçakla İstanbul’a getirildi. Sarı-kırmızılıların sponsor hastanesinde detaylı kontrolden geçmesi beklenen Osimhen için Galatasaray’dan karar çıktı.

Son Güncelleme:
Victor Osimhen İçin Karar Verildi! Okan Buruk’tan Barış Alper’e Tam Yetki: Eyüpspor Maçının Gol Yükünü Sırtlayacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen’in oynayabilecek durumda olmasında bile risk almak istemiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Eintracht Frankfurt ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını göz önünde bulundurularak Eyüpspor karşısında Nijeryalı golcüyü riske atmak istemiyor. Özellikle Mauro İcardi’nin fazla kilolarından henüz kurtulamaması ve tam hazır olmaması nedeniyle teknik direktör Okan Buruk’un Eyüpspor maçında forvette Barış Alper Yılmaz’a şans vermesi bekleniyor.

Victor Osimhen İçin Karar Verildi! Okan Buruk’tan Barış Alper’e Tam Yetki: Eyüpspor Maçının Gol Yükünü Sırtlayacak - Resim : 1

VICTOR OSIMHEN’İN SON SAĞLIK DURUMU NE?

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, oyuncunun durumunu yakından takip ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Mümkün olan en kısa sürede İstanbul’a getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Şu an ağrısı var ve iki gün sonraki maça çıkması mümkün görünmüyor. Sakatlığın boyutu konusunda net bilgi yok ama bizim için üzücü bir gelişme.”

Victor Osimhen İçin Karar Verildi! Okan Buruk’tan Barış Alper’e Tam Yetki: Eyüpspor Maçının Gol Yükünü Sırtlayacak - Resim : 2

EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakanın tarihinde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre daha önce 14 Eylül Pazar günü oynanacağı açıklanan karşılaşma, 13 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Fenerbahçe'de Ayrılık Rüzgarı: Bir İsim Daha Gitti...Fenerbahçe'de Ayrılık Rüzgarı: Bir İsim Daha Gitti...Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Osimhen Barış Alper Yılmaz Galatasaray
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Ayrılık Rüzgarı: Bir İsim Daha Gitti... Fenerbahçe'de Ayrılık Rüzgarı, Bir İsim Daha...
Tarihinde Bir İlk! Merkez Bankası Rezervleri 180 Milyar Doları Aştı Merkez Bankası Rezervlerinde Yeni Zirve
Busenaz Dünya Boks Şampiyonası'nda Çeyrek Finalde Busenaz Dünya Boks Şampiyonası'nda Çeyrek Finalde
9 Eylül Günlük Burç Yorumları: Zayıf Noktalarınızdan Vurulacaksınız 9 Eylül Günlük Burç Yorumları: Zayıf Noktalarınızdan Vurulacaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi! Bir Yılda Yüzde 600 Artış... 710 Liradan 1000 Liraya Çıktı Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi
Meteoroloji'den Flaş Yağış Uyarısı! O İllerde Yaşayanlar Dikkat, Bir Anda Sağanak Bastıracak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı
İsrail'in Ablukasını Kırmak İçin Yola Çıkmışlardı: Gazze’ye Giden Sumud Filosuna Tunus’ta Drone Saldırısı Gazze’ye Giden Sumud Filosuna Tunus’ta Drone Saldırısı
Trump’ın Yalanladığı Epstein Mektubu Sızdırıldı! 'Ortak Yönlerimiz Var' Trump’ın Yalanladığı Epstein Mektubu Sızdırıldı! 'Ortak Yönlerimiz Var'
Gürsel Tekin'den Olay Olan 'Mal Varlığı' Yanıtı! 'Kıskanmayın Bir gün Sizin de Olur' 'Kıskanmayın Bir gün Sizin de Olur'