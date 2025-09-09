Victor Osimhen İçin Karar Verildi! Okan Buruk’tan Barış Alper’e Tam Yetki: Eyüpspor Maçının Gol Yükünü Sırtlayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen’in oynayabilecek durumda olmasında bile risk almak istemiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Eintracht Frankfurt ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını göz önünde bulundurularak Eyüpspor karşısında Nijeryalı golcüyü riske atmak istemiyor. Özellikle Mauro İcardi’nin fazla kilolarından henüz kurtulamaması ve tam hazır olmaması nedeniyle teknik direktör Okan Buruk’un Eyüpspor maçında forvette Barış Alper Yılmaz’a şans vermesi bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, oyuncunun durumunu yakından takip ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Mümkün olan en kısa sürede İstanbul’a getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Şu an ağrısı var ve iki gün sonraki maça çıkması mümkün görünmüyor. Sakatlığın boyutu konusunda net bilgi yok ama bizim için üzücü bir gelişme.”

EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakanın tarihinde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre daha önce 14 Eylül Pazar günü oynanacağı açıklanan karşılaşma, 13 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

