Yasemin ve İzzet Özilhan Boşanma Sonrası İlk Kez Görüntülendi: Soyadı Detayı Dikkat Çekti
14 yıllık evliliklerini 3 Eylül’de tek celsede bitiren Yasemin ve İzzet Özilhan, boşanmanın ardından Göcek’te yakın dostlarının düğününde ilk kez bir araya geldi. Yasemin Özilhan’ın sosyal medya hesaplarında soyadını silmemesi dikkat çekti.
Oyuncu Yasemin Ergene, 2000’li yıllarda rol aldığı 'Doktorlar' dizisiyle tanınmış, dizinin çekildiği hastanede tanıştığı Anadolu Holding’in veliahtı İzzet Özilhan ile evlenmişti. Çift, uzun süren evliliklerinde iki kız çocuğu sahibi oldu.
14 YILLIK EVLİLİK SONA ERDİ
Masal gibi başlayan evlilik, 3 Eylül’de tek celsede sona erdi. Yıllar içinde yaşam tarzı değişen Yasemin Özilhan, dünyaca ünlü markaların Türkiye temsilciliğini üstlenmiş ve lüks tercihleriyle gündeme gelmişti. Ancak 14 yıllık birliktelik boşanma kararıyla noktalandı.
DÜĞÜNDE BİR ARAYA GELDİLER
Boşanmanın ardından magazin gündeminde geniş yer bulan çift, geçtiğimiz günlerde Göcek’te yakın dostları Can Tursan ile Alara Sıracı’nın düğününde bir araya geldi.
SOYADINI DEĞİŞTİRMEDİ
Öte yandan Yasemin’in sosyal medya hesaplarındaki 'Özilhan'soyadını kaldırmaması dikkatlerden kaçmadı. Boşanmanın ardından eski soyadına dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken, şimdilik bu tercihini değiştirmediği görüldü.
