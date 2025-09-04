Yasemin Özilhan’dan Boşanma Sonrası Bomba Açıklama! Herkes Aldatma Söylentilerini Konuşuyordu, Gerçeği Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cemiyet hayatının gözde çiftlerinden Yasemin ve İzzet Özilhan, 14 yıllık evliliklerini noktaladı. Dün görülen dava tek celsede sonuçlanırken, boşanmayla ilgili ilk açıklama Yasemin Özilhan’dan geldi. İhanet iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Yasemin Özilhan, "Ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz" dedi.

EVLİLİKLERİ SIK SIK İDDİALARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

2011 yılında nikah masasına oturan çift, kısa süre sonra anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. 2012’de Emine, 2013’te ise Ela dünyaya gelmişti. Ancak çiftin evliliği yıllar içinde zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. 2022’de çıkan dedikoduları eşiyle paylaştığı fotoğrafla yalanlayan Yasemin Özilhan, bu kez sessiz kalmayı tercih etmişti.

ANLAŞMALI ŞEKİLDE TEK CELSEDE BİTTİ

3 Eylül 2025 tarihinde görülen davayla çiftin evliliği anlaşmalı şekilde sona erdiği ortaya çıktı. Özilhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sürecin karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleştiğini vurgulayarak ihanet iddialarına noktayı koydu.

"İHANET İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Yasemin Özilhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun bilgisine,

14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir.

Son günlerde basında yer alan "ihanet" ve "aldatma" içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim.

İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

Kaynak: Haber Merkezi