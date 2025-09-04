Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Ardından Arzu Sabancı’dan Büyük İtiraf: Günler Sonra Sessizliğini Bozdu

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın ayrılığı sonrası gözlerin çevrildiği Arzu Sabancı, sonunda sessizliğini bozdu. Ayrılığın perde arkasına dair iddialar devam ederken, Arzu Sabancı’dan günler sonra Hande Erçel itirafı geldi.

Son Güncelleme:
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Ardından Arzu Sabancı’dan Büyük İtiraf: Günler Sonra Sessizliğini Bozdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı’nın sürpriz ayrılığı magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. Üç yıla yakın süren birlikteliklerini geçtiğimiz hafta noktalayan çift, ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını kaldırmıştı.

Çiftin ayrılığı sonrası birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri, Hakan Sabancı’nın eski sevgilisi model Jocelyn Chew ile yeniden görüşmeye başladığı ve Erçel’i aldattığı yönündeydi. Ancak hem Sabancı hem de Chew bu söylentileri kesin bir dille yalanladı.

Diğer bir iddia ise Erçel’in evlenmek istediği, ancak Hakan Sabancı’nın bu düşünceye sıcak bakmadığı ve anne Arzu Sabancı’nın da ünlü oyuncuyu gelin olarak istemediği şeklindeydi.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Ardından Arzu Sabancı’dan Büyük İtiraf: Günler Sonra Sessizliğini Bozdu - Resim : 1

"CEHALET" PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU

Ayrılığın hemen ardından yaptığı sözlü göndermeyle gündem olan Arzu Sabancı, daha önce sosyal medya hesabından, "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" sözünü paylaşmıştı. Bu ifadeler, Hande Erçel’e üstü kapalı bir mesaj olarak değerlendirilmişti. Tüm bu iddiaların ardından gözlerin çevrildiği Arzu Sabancı, sonunda sessizliğini bozdu.

ARZU SABANCI'DAN HANDE ERÇEL İTİRAFI

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Ardından Arzu Sabancı’dan Büyük İtiraf: Günler Sonra Sessizliğini Bozdu - Resim : 2

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sabancı, ''Aradan zaman geçtikten sonra bu açıklama niye? diyebilirsiniz.. Aşağıdaki yazıyı çok önce yazmıştım, ama o sırada çok üzücü bir haber alınca, bu konuyu yazıp dile getirmek istemedim. Şimdi yorumlarda olmadığım biri gösterilmek beni üzdüğü için yazmak istedim. Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı da olmadığı için, bu herhalde fark edilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile, ama bu bile yanlış yorumlandı" dedi.

"AYRILIK KARARI HAKAN VE HANDE'YE AİT"

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Ardından Arzu Sabancı’dan Büyük İtiraf: Günler Sonra Sessizliğini Bozdu - Resim : 3

Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim diyen Sabancı, "Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız. Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışılması üzüyor. Ama bunları yazsam bile herkes inanmak istediğine inanacak, ben yine de kendi gerçeğimi yazarak buradan paylaşmak istedim" açıklamasında bulundu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığından Sonra Arzu Sabancı’dan İkinci Gönderme GeldiHande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığından Sonra Arzu Sabancı’dan İkinci Gönderme GeldiMagazin

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığına İhanet Gölgesi Düştü! Sabancı’nın Eski Sevgilisi Jocelyn Chew İlk Kez AçıkladıHande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığına İhanet Gölgesi Düştü! Sabancı’nın Eski Sevgilisi Jocelyn Chew İlk Kez AçıkladıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hande Erçel Hakan Sabancı Arzu Sabancı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Mert Hakan’a Sezonun Şoku! Gördüğü Liste Karşısında Yıkıldı Mert Hakan'a Sezonun Şoku
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığından Sonra Arzu Sabancı’dan İkinci Gönderme Geldi Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e Yeni Gönderme!
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
Uzak Şehir'de Yeni Sezon Öncesi Deprem! Aniden Diziden Ayrıldılar Uzak Şehir'de Yeni Sezon Öncesi Deprem
ÇOK OKUNANLAR
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti