Usta Tiyatrocu Anta Toros’a Ağlatan Veda! ‘50 Yılımın Her Anında Olan Bir Dostumdu’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk tiyatrosunun önemli oyuncularından Anta Toros hayatını kaybetti. Ölüm sebebi resmi olarak açıklanmayan usta sanatçı için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninde duygusal anlar yaşandı.

Usta sanatçının kızı İrna Büyüksakayan Torosyan, annesinin dostlarına vefaları için teşekkür etti. Torosyan "Çok şanslıyım ki iki muhteşem insanın evladıyım. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇOK DEĞERLİ BİR DOSTUMDU”

Anta Toros ile 50 yıllık dost olduğunu söyleyen oyuncu Suna Keskin “Arkadaş, candaş, yoldaş, meslektaş, her şey. 50 yılımın her anında var olan çok güzel, çok değerli bir dostumdu. Onu buradan göndermek çok zor. Güle güle Anta” diyerek veda etti.

Hayatını kaybeden oyuncu Anta Toros

"İYİ BİR İNSANDI"

Toros’un çok sıcakkanlı çok hoş bir insan olduğunu söyleyen oyuncu Göksel Kortay dostunu şu sözlerle andı: Her zaman güleç, her zaman o koca gözleriyle gülümseyerek, hep sımsıcak, nazik, kibar, kimseyi kırmayan, dünyanın en efendi insanlarından biriydi. İyi oyuncu, iyi insan ve iyi bir dosttu.

"IŞIKLARDA OLSUN"

18 yaşındayken Anta Toros ve eşi Misak Toros ile tanıştığını belirten oyuncu Nişan Şirinyan “O zamandan beri birlikteydik. Zaman zaman birlikte oyunlara gittik, oyunlar yaptık. Hiç kimsenin kalbini kırmayan, çok sevecen bir insandı Anta. Unutmayacağız onu. Işıklarda olsun” dedi.

ANTA TOROS KİMDİR?

Toros, 1948'de İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatroya amatör olarak 1965 yılında adım atan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim aldı, ardından Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı.

Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda yer alan Toros, Amerika'da da tiyatro üzerine çalışmalar yaptı. Sanatçı ayrıca üç ay Vera Vlasova ile çalıştı.

Kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmen olan, 2010 yılında ölen Misak Toros ile evli olan Anta Toros'un İrna Büyüksakayan adlı bir kızı bulunuyor.

30 Ağustos'ta yaşamını yitiren Toros, tiyatro çalışmalarının yanı sıra aralarında “Adını Feriha Koydum", "Çocuklar Duymasın", "Acı Hayat", "Adanalı", "Yarım Elma" gibi televizyon dizilerinde de kamera karşısına geçmişti.

Kaynak: AA