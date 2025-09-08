Yeni Sezon Öncesi Bomba Transfer! Ünlü Oyuncu 'Teşkilat'a Katıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son yılların reyting rekortmeni dizilerinden olan, TRT1 ekranlarında yayınlanan "Teşkilat" dizisi, 6. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer aldığı Tims&B imzalı yapım, birçok oyuncunun dahil olması ve ayrılmasıyla da sık gündeme geliyor. Devamlı kadro değişikliği olan dizide bu sezon da işler böyle gidecek gibi görünüyor.

KÖTÜ ADAMIN EŞİ OLACAK

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Burak Arlıer ve Emre Sefer’in yönettiği iddialı dizinin kadrosuna son olarak bir oyuncu daha dahil oldu. Oyuncu Asena Girişken, reyting rekortmeni yapımda “Suzan” rolünü canlandıracak. Suzan, Rutkay’ın eşi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Asena Girişken

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN?

Teşkilat Yazı Grubu’nun senaryosunu kaleme aldığı dizide 6. sezonun kötü adamı olan Rutkay’ı ise başarılı aktör Serhat Tutumluer oynayacak. Teşkilat, yeni sezonuyla 28 Eylül 2025 tarihinde yeniden ekranlarda olacak.

Serhat Tutumluer

Kaynak: birsenaltuntas.com