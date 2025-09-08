Sibel Taşçıoğlu’ndan Sosyal Medyayı Sallayan Yeni Rol! Yeni Dizisinde Fırtına Gibi Esti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenomen dizinin kadrosundan ölerek çıkan ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, Star TV’nin 2025-2026 sezonunda iddialı yapımlarından biri olan Çarpıntı dizisinin ilk bölümü ile hayranlarına sıcak bir ‘Merhaba’ dedi.

Ünlü oyuncunun Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Pembe' karakteri

YENİ DİZİSİYLE FIRTINA GİBİ ESTİ

Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert'in başrollerini paylaştığı dizi ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.

Çarpıntı dizisinden bir sahne

İLK BÖLÜM MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

7 Eylül 2025 Pazar akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle yayın hayatına başlayan dizinin yayın hayatına uzun süre devam edeceği öngörülüyor.

Dizi kalp yetmezliğiyle mücadele eden genç bir kızın, Aslı’nın, yapay kalp cihazıyla hayatta kalma çabasını ve bu süreçte iki farklı ailenin kesişen yollarını işliyor.

BEĞENİ YAĞDI

Üsküdar, Kuzguncuk, Beykoz ve Beşiktaş gibi bölgelerde çekilen dizinin ilk bölümde ünlü oyunculara "Lizge bu dizide şov olmuş", "Resmen Sibel ve Lizge döktürmüş", "Çok güzel başladı performanslar çok iyi", "Kızılcık Şerbeti ne kaybettiğine dön bir bak", "Kız çok iyi oynuyor" gibi destek yorumları yağdı.

Kaynak: Haber Merkezi