Sena Şener O Paylaşıma Ateş Püskürdü! 'Bu Şova İzin Vermeyiz'

Son dönemin en popüler müzik grubu olan ve milyonlarca hayranı olan Manifest'e, Küçükçiftlik Park'ta +18 olarak düzenlenen konserlerindeki dansları nedeniyle "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Açılan soruşturmaya sosyal medya üzerinden büyük tepki geldi.

Manifest'e desteklerini açıklayan birçok ünlü isimden biri de şarkıcı Sena Şener oldu. Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu nasıl hedef göstermek? Kadın üzerinden haya tanımlamak kimin haddine? Kınıyorum" açıklamasında bulundu.

PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Şarkıcı Sena Şener’in bu açıklamasını, kendisinin dekolte ve mini giyindiği bir fotoğraf seçerek paylaşan bir sosyal medya hesabına ise tepki yağdı. Bu hareketin cinsiyetçi ve saldırgan olduğu düşünüldü. Böyle düşünen kişilerden biri de bizzat Sena Şener oldu.

'BENİ HEDEF GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Şarkıcı, söz konusu paylaşımı alıntılayarak "Görüyorum ki profilimden bacaklarım görünen bir fotoğrafı seçip haber yaparak “teşhircileri destekleyen diğer teşhirci” diye beni hedef göstermeye çalışıyorlar. Bu zihniyet, kadın cinayetlerini ve tecavüzü meşrulaştıran anlayışın bir parçasıdır. Bu ahlak şovuna izin vermeyiz!" ifadelerini kullandı.

Görüyorum ki profilimden bacaklarım görünen bir fotoğrafı seçip haber yaparak “teşhircileri destekleyen diğer teşhirci” diye beni hedef göstermeye çalışıyorlar. Bu zihniyet, kadın cinayetlerini ve tecavüzü meşrulaştıran anlayışın bir parçasıdır. Bu ahlak şovuna izin vermeyiz! https://t.co/yrS49jkvLO — Sena Şener (@SenaSenerMusic) September 7, 2025

Kaynak: Haber Merkezi