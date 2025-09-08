Sena Şener O Paylaşıma Ateş Püskürdü! 'Bu Şova İzin Vermeyiz'

"Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılan müzik grubu Manifest'e destek açıklaması yapan Sena Şener, sosyal medyada bir sayfanın hedefi oldu. Şener, söz konusu paylaşıma tepki göstererek "Bu zihniyet, kadın cinayetlerini ve tecavüzü meşrulaştıran anlayışın bir parçasıdır. Bu ahlak şovuna izin vermeyiz!" dedi.

Son Güncelleme:
Sena Şener O Paylaşıma Ateş Püskürdü! 'Bu Şova İzin Vermeyiz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemin en popüler müzik grubu olan ve milyonlarca hayranı olan Manifest'e, Küçükçiftlik Park'ta +18 olarak düzenlenen konserlerindeki dansları nedeniyle "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Açılan soruşturmaya sosyal medya üzerinden büyük tepki geldi.

Sena Şener O Paylaşıma Ateş Püskürdü! 'Bu Şova İzin Vermeyiz' - Resim : 1

Manifest'e desteklerini açıklayan birçok ünlü isimden biri de şarkıcı Sena Şener oldu. Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu nasıl hedef göstermek? Kadın üzerinden haya tanımlamak kimin haddine? Kınıyorum" açıklamasında bulundu.

PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Şarkıcı Sena Şener’in bu açıklamasını, kendisinin dekolte ve mini giyindiği bir fotoğraf seçerek paylaşan bir sosyal medya hesabına ise tepki yağdı. Bu hareketin cinsiyetçi ve saldırgan olduğu düşünüldü. Böyle düşünen kişilerden biri de bizzat Sena Şener oldu.

Sena Şener O Paylaşıma Ateş Püskürdü! 'Bu Şova İzin Vermeyiz' - Resim : 2

'BENİ HEDEF GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Şarkıcı, söz konusu paylaşımı alıntılayarak "Görüyorum ki profilimden bacaklarım görünen bir fotoğrafı seçip haber yaparak “teşhircileri destekleyen diğer teşhirci” diye beni hedef göstermeye çalışıyorlar. Bu zihniyet, kadın cinayetlerini ve tecavüzü meşrulaştıran anlayışın bir parçasıdır. Bu ahlak şovuna izin vermeyiz!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanından Manifest’e Ağır Sözler: 'Zebani Kılıklı Yaratıklar!'Cumhurbaşkanı Başdanışmanından Manifest’e Ağır Sözler: 'Zebani Kılıklı Yaratıklar!'Güncel
Ceylan Ertem’den 'Manifest' Soruşturmasına Tepki: 'Kadının Özgürlüğüne Açık Bir Saldırı!'Ceylan Ertem’den 'Manifest' Soruşturmasına Tepki: 'Kadının Özgürlüğüne Açık Bir Saldırı!'Güncel
Erzurum Konseri İptal Edilmişti: Manifest Grubuna Şimdi de 'Teşhircilik' SoruşturmasıErzurum Konseri İptal Edilmişti: Manifest Grubuna Şimdi de 'Teşhircilik' SoruşturmasıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Manifest şarkıcı
Son Güncelleme:
Hepsi Grubunun Yıldızıydı: Yasemin Yürük’ün Acı Kaybı! Yasemin Yürük’ün Acı Kaybı
Ünlü Senarist Gani Müjde’den Gürsel Tekin’e Büyük Ket! Yol Tarifi Gündem Oldu Ünlü Senarist Gani Müjde’den Gürsel Tekin’e Büyük Ket! Yol Tarifi Gündem Oldu
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
60 Yaşına Giren Arzu Sabancı’dan Kıskandıran Poz! Gelini Nazlı’yla Pozları Hande Erçel’i Sinir Krizine Sokacak Sabancılardan Düşman Çatlatan Poz
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar
CHP'de İstanbul Krizi Büyüyor... Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu
CHP Binası Hala Ablukada! Polisle Vatandaşlar Arasında Arbede Çıktı, Gözaltılar Var CHP Binası Hala Ablukada