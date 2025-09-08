Hepsi Grubunun Yıldızıydı: Yasemin Yürük’ün Acı Kaybı!

Bir dönemin parlayan yıldızı Hepsi Grubunun üyelerinden olan Yasemin Yürük, aldığı haberle kahroldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yürük, babası Mehmet Yürük'ün vefatını duyurdu. Ünlü isim, cenazenin 8 Eylül Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacağını açıkladı.

2000'li yılların başında müzik dünyasına damga vuran Hepsi grubu, 2004'te Gülçin Ergül, Cemre Kemer, Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük tarafından kurulmuş, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Hepsi Grubunun yıldızı Yasemin Yürük, aldığı haberle adeta yıkıldı.

Hepsi Grubunun Yıldızıydı: Yasemin Yürük’ün Acı Kaybı! - Resim : 1

BU ACININ TARİFİ YOK! ALDIĞI HABERLE YIKILDI

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yürük, son paylaşımında babasını kaybettiklerini duyurdu. Babası Mehmet Yürük'ün kaybıyla yıkılan Yürük, cenaze bilgilerini de paylaştı.

"BABAMIZ MEHMET YÜRÜK'Ü KAYBETTİK"

Yazılı bir açıklama yapan ünlü isim şu ifadeleri kullandı: "Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz."

Hepsi Grubunun Yıldızıydı: Yasemin Yürük’ün Acı Kaybı! - Resim : 2

