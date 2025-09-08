Son Dakika: Başakşehir'de Çağdaş Atan Dönemi Sona Erdi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig ekibi Başakşehir'de hareketli saatler yaşanıyor.

Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar resmen ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, teknik direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

ATAN'IN BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

9 Eylül 2023 tarihinde Başakşehir'in başına geçen 45 yaşındaki çalıştırıcı; ekibiyle çıktığı 98 maçta 47 galibiyet, 22 beraberlik ve 29 mağlubiyet alarak 1.66'lık puan ortalaması yakalamıştı.

KONFERANS LİGİ'NE KATILAMAMIŞTI

Atan'ın Başakşehir'i; bu sezon Süper Lig'de 2 maçta 2 beraberlik alırken, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Craiova'ya elenmişti.