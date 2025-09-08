Son Dakika: Başakşehir'de Çağdaş Atan Dönemi Sona Erdi!

Son dakika: Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Son Dakika: Başakşehir'de Çağdaş Atan Dönemi Sona Erdi!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig ekibi Başakşehir'de hareketli saatler yaşanıyor.

Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar resmen ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, teknik direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

ATAN'IN BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

9 Eylül 2023 tarihinde Başakşehir'in başına geçen 45 yaşındaki çalıştırıcı; ekibiyle çıktığı 98 maçta 47 galibiyet, 22 beraberlik ve 29 mağlubiyet alarak 1.66'lık puan ortalaması yakalamıştı.

KONFERANS LİGİ'NE KATILAMAMIŞTI

Atan'ın Başakşehir'i; bu sezon Süper Lig'de 2 maçta 2 beraberlik alırken, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Craiova'ya elenmişti.

Fenerbahçe’ye Yeni İmza Atmıştı: Ali Koç’un Dünyası Başına Yıkıldı! 25 Milyon Euroluk Yıldız Haftalarca Forma GiyemeyecekFenerbahçe’ye Yeni İmza Atmıştı: Ali Koç’un Dünyası Başına Yıkıldı! 25 Milyon Euroluk Yıldız Haftalarca Forma GiyemeyecekSpor
Sergen Yalçın Sonunda İstediği Yıldızı Aldı! Cengiz Ünder Resmen Beşiktaş’ta Hayırlı Uğurlu OlsunSergen Yalçın Sonunda İstediği Yıldızı Aldı! Cengiz Ünder Resmen Beşiktaş’ta Hayırlı Uğurlu OlsunSpor

Etiketler
Başakşehir spor
Son Güncelleme:
Sergen Yalçın Sonunda İstediği Yıldızı Aldı! Cengiz Ünder Resmen Beşiktaş’ta Hayırlı Uğurlu Olsun Cengiz Ünder Resmen Beşiktaş’ta
Fenerbahçe’ye Yeni İmza Atmıştı: Ali Koç’un Dünyası Başına Yıkıldı! 25 Milyon Euroluk Yıldız Haftalarca Forma Giyemeyecek Ali Koç’un Dünyası Başına Yıkıldı
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
Son Dakika: Başakşehir'de Çağdaş Atan Dönemi Sona Erdi! Başakşehir'de Çağdaş Atan Dönemi Sona Erdi
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar
CHP Binası Hala Ablukada! Polisle Vatandaşlar Arasında Arbede Çıktı, Gözaltılar Var CHP Binası Hala Ablukada
Özgür Özel'den 'Kayyım' Çıkışı: 'Asla Baş Eğmeyeceğiz' 'Asla Baş Eğmeyeceğiz'