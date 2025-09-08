Sergen Yalçın Sonunda İstediği Yıldızı Aldı! Cengiz Ünder Resmen Beşiktaş’ta Hayırlı Uğurlu Olsun

Son dakika: Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla istediği Cengiz Ünder’de mutlu sona ulaşıldı. Fenerbahçe 28 yaşındaki kanat oyuncusu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in bir yıllığına Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz."

CENGİZ ÜNDER'İN KARİYERİ

Futbola Altınordu altyapısında başlayan Cengiz Ünder, 2016-17 sezonunda Başakşehir'e transfer oldu. İstanbul ekibinde 43 maça çıkan kanat oyuncusu, 9 gol, 5 asistlik performansının ardından yaklaşık 14 milyon euro bedelle Roma'ya transfer oldu.

Serie A'da Roma formasıyla ter döken Cengiz, 3 sezon kaldığı Başkent ekibinde 88 maçta 17 gol attı.
Cengiz Ünder, 2020-21 sezonunda ise kiralık olarak Leicester City'nin yolunu tuttu. İngiliz ekibinde 19 maçta 2 gol, 5 asist ile oynayan milli futbolcu, 2012-22 futbol yılında Ligue 1 ekibi Marsilya'ya kiralandı.
Ertesi sezon 11.4 milyon euro karşılığında Fransız takımına satılan Cengiz, 46 maçta 5 gol, 4 asist ile 9 kez skora doğrudan katkı sağladı.

28 yaşındaki kanat oyuncusu, 2024-24 sezonunda ise Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-lacivertlilerdeki ilk sezonunda 33 mücadelede forma giyen tecrübeli futbolcu, 9 golün yanında 2 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Sonraki yıl MLS takımı Los Angeles'a kiralanan Cengiz Ünder, Amerika kariyerinde 16 karşılaşmada 2 gol attı.

