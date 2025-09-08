İspanya Karşısında Alınan Mağlubiyetin Faturası Ağır Oldu! Montella'dan Ayrılık Açıklaması

Dün akşam İspanya karşısında aldığımız 6-0’lık mağlubiyet herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Orta sahada varlık gösteremeyen A Milli Takım’ın ilerleyen süreçteki planları merak konusu olurken teknik direktör Vincenzo Montella’dan dikkat çeken açıklamalar peş peşe geldi.

Son Güncelleme:
İspanya Karşısında Alınan Mağlubiyetin Faturası Ağır Oldu! Montella'dan Ayrılık Açıklaması
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, İspanya karşısında alınan 6-0’lık yenilgi sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AĞIR YENİLGİ SONRASI İLK AÇIKLAMA GELDİ

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Saha gösterilen performanslar ise Türk futbolseverleri hayal kırıklığına uğrattı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, ağır yenilgi sonrası açıklamalarda bulundu.

İspanya Karşısında Alınan Mağlubiyetin Faturası Ağır Oldu! Montella'dan Ayrılık Açıklaması - Resim : 1

‘DEMORALİZE OLMAMMAMIZ GEREKİYOR’

TV8'de değerlendirmeler yapan Montella, "Hepimiz üzgünüz. Futbolcularımız için, seyircilerimiz için üzgünüz. Şunu söylemek lazım, ilk başta birkaç tane fırsat yakaladık ama gole çeviremedik. Ardından ilk pozisyonda gol yedik. Ardından ikinci gol geldi. Zamanla inancını kaybediyorsun böyle olunca.

Böyle olunca da bu maç ortaya çıktı. Gelişen bir kadromuz var. Akıllı davranırsak bu maçtan ders çıkartırız. Maça bakınca, taktiksel olarak gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız.

İspanya Karşısında Alınan Mağlubiyetin Faturası Ağır Oldu! Montella'dan Ayrılık Açıklaması - Resim : 2

Futbolcularımız, duygusal anlamda sorumluluk hissettiği için performanslarının altında kaldı. Rakip her yerde ikili mücadeleleri kazandı. Bu taktiksel değildir. Demoralize olmamamız gerekiyor." dedi.

MONTELLA’DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Montella bir muhabirin, “Daha önce böyle bir skorun ardından görev değişikliği olmuştu. Kendisinin bu konuda bir endişesi var mı?” sorusuna, "Hayır, herhangi bir endişem yok! Kesinlikle endişe duymuyorum. Ekim ayına odaklanıyoruz. İkinciliği garantilemek için mücadele edeceğiz. Dediğim gibi hedefimiz Dünya Kupası'na gitmek." cevabını verdi.

İspanya Karşısında Alınan Mağlubiyetin Faturası Ağır Oldu! Montella'dan Ayrılık Açıklaması - Resim : 3

Victor Osimhen’den Galatasaray’a Kötü Haber! Okan Buruk’un Tüm Planları Altüst Oldu: Son Durumu Belli OlduVictor Osimhen’den Galatasaray’a Kötü Haber! Okan Buruk’un Tüm Planları Altüst Oldu: Son Durumu Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
A Milli Takım Montella
Son Güncelleme:
Filenin Sultanları İçin Planlanan Kutlama İptal Edildi Filenin Sultanları İçin Planlanan Kutlama İptal Edildi
Eski Mutfak Havlularını İlk Günkü Haline Çeviriyor: Bayram Temizliği Yapılmış Gibi Oluyor Eski Mutfak Havlularını İlk Günkü Haline Çeviriyor: Bayram Temizliği Yapılmış Gibi Oluyor
Ali Koç'tan İsmail Kartal'a Yeşil Işık! İlk Kez Açıkladı... Ali Koç'tan İsmail Kartal'a Yeşil Işık
Victor Osimhen’den Galatasaray’a Kötü Haber! Okan Buruk’un Tüm Planları Altüst Oldu: Son Durumu Belli Oldu Osimhen’den Galatasaray’a Kötü Haber
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar
CHP Binası Hala Ablukada! Polisle Vatandaşlar Arasında Arbede Çıktı, Gözaltılar Var CHP Binası Hala Ablukada
Özgür Özel'den 'Kayyım' Çıkışı: 'Asla Baş Eğmeyeceğiz' 'Asla Baş Eğmeyeceğiz'