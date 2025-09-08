Fenerbahçe’ye Yeni İmza Atmıştı: Ali Koç’un Dünyası Başına Yıkıldı! 25 Milyon Euroluk Yıldız Haftalarca Forma Giyemeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe’den kötü haberle peş peşe geliyor. Son olarak Kanarya’nın yeni transferi Edson Alvarez, Meksika Milli Takımı ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı. 32. dakikada oyundan çıkan Alvarez'in, sağ arka üst baldırından sakatlandığı ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

32. DAKİKADA SAKATLANARAK OYUNDAN ALINDI

Meksika Milli Takımı formasıyla hazırlık maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez'in son durumu belli oldu. Meksika ile Japonya arasında oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Alvarez, 32. dakikada sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Erik Lira'ya bıraktı.

TEDAVİSİ İSTANBUL’DA YAPILACAK

Sağ arka üst baldırında sorun yaşayan 27 yaşındaki orta saha, milli takım kampından ayrıldı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Alvarez'in kısa süre içinde İstanbul'a gelerek tedavisine başlanacağı belirtildi.

SON DURUMU BELLİ OLDU! 1 AY SAHAYA ADIM ATAMAYACAK

TVC Deportes'un haberine göre; Edson Alvarez, yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak. 27 yaşındaki oyuncunun durumu ve uygulanacak tedavi, İstanbul'da yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

