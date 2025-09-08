Ünlü Senarist Gani Müjde’den Gürsel Tekin’e Büyük Ket! Yol Tarifi Gündem Oldu

Ünlü senarist Gani Müjde, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’e İstanbul İl Başkanlığı binasının yolunu eleştirel bir dille tarif etti. Müjde “Koltuğa dikkat et raptiye koymuş olabilirler, hatta senden önce biri oturmuş olabilir” diyerek Tekin’e gönderme yaptı. İşte ünlü senaristin dikkat çeken paylaşımı…

CHP İstanbul İl yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılarak yerine Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu kayyım heyeti görevlendirilmesinin ardından, Tekin’in 8 Eylül Pazartesi günü 12.10’da il başkanlığına gideceğini açıklamıştı.

Dün CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda toplanan gençler destek çağrısı yapmış, yapılan bu çağrının ardından İstanbul Valiliği, altı ilçede üç gün sürecek gösteri ve yürüyüş yasağı ilan etmişti. Ardından CHP İstanbul İl Binası’nı bariyerlerle abluka altına alınmıştı.

CHP İstanbul İl Binası’nı bariyerlerle abluka altına alındı

Ünlü senarist Gani Müjde, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’e ilişkin mesaj yayınladı.

Gündemdeki konulara yönelik yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Gani Müjde, sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yaptı.

Ünlü senarist Gani Müjde

Kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’e seslenen Müjde, “Gürsel bey il başkanlığına bugün gideceğinizi duydum” diyerek yol tarifi yaptı.

Kayyım olarak atanan Gürsel Tekin

'UTANMAZLIK CADDESİ AÇIK'

Yol tarifi yaparken eleştirilerini art arda sıralayan Müjde’nin paylaşımı dikkat çekti.

Sözüne ‘Yollar biraz sıkıntılı sevgili abim’ diyerek başlayan ünlü senarist, “Tem otoyolu kapalı ama utanmazlık caddesi açık. Caddenin sonunda yol ikiye bölünüyor. Sağ tarafı tercih et. Yazıklar olsun marketinin yanından merdivenleri çık, benden bir cacık olmaz lokantasını geç” dedi.

YOL TARİFİ GÜNDEM OLDU

Gürsel Tekin’e Demokrasi Meydanı’nı arkasında bırakması gerektiği vurgusu yapan Müjde, tomalara “Ben iktidar tarafından muhalefet partisine atanan Kayyum'um. Bugün aslanlarla gelecektim ama kafesin kapısını biri açık bırakmış. O yüzden yalnız kaldım. Binaya kadar bana eşlik eder misiniz?” demesi gerektiğini söyledi.

Kayyım olarak atanan Tekin’e koltuğa otururken dikkatli olması gerektiği mesajını veren Gani Müjde “Raptiye koymuş olabilirler, hatta senden önce biri oturmuş olabilir” sözleriyle eleştiride bulundu.

GANİ MÜJDE KİMDİR?

1959 yılında İstanbul'da, Kosovalı göçmen bir ailenin dördüncü ve son çocuğu olarak dünyaya gelen Gani Müjde, Güngören İzzet Ünver Lisesi'ni bitirmesinin ardından üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sinema - Televizyon Bölümü'nde tamamladı.

Lise yıllarında karikatüre olan ilgisi nedeni ile Gırgır dergisine gidip gelirken zamanla dergide çalışmaya başlayan Gani Müjde, Sekiz yıla yakın bir süre Gırgır ve Fırt dergilerinde çalıştı. Laklak adlı dergide bir süre editörlük yaptı.

Sonra bir grup arkadaşı ile birlikte ayrılıp Limon dergisini kurdu. Bu dergide "Peynir Gemisi" başlığı altında sürekli yazılar yazmaya başladı. Tükenmezkalem adlı bir yazım ve prodüksiyon şirketi kurdu.

Kariyeri boyunca çok sayıda projeye farklı kademelerde katkı sağlayan Gani Müjde, 1988 yılında Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerinde yer aldığı "Arabesk" filminin senaryosunu kaleme alan isim olarak dikkat çekti.

1999 yılında Mehmet Ali Erbil, Demet Şener, Cem Davran, Hande Ataizi ve Sümer Tilmaç gibi usta isimlerin rol aldığı "Kahpe Bizans" adlı filmin senaryosunu yazdı ve yönetti.

Ünlü isim 2007 yılında Ata Demirer ve Vildan Atasever'in başrollerde yer aldığı "Osmanlı Cumhuriyeti" filminde de yine hem senarist hem de yönetmen olarak görev aldı.

