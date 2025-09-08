Engin Polat Evden Kovmuştu, Dilan Polat Bu Kez Kavga Görüntülerini İfşa Etti! 4 Kişi Zor Ayırmış

Engin ve Dilan Polat arasındaki kriz yeniden alevlendi. Geçtiğimiz gün evden kovulduğunu söyleyen Dilan Polat, bu kez kocasıyla kavga anlarını ifşa etti. Çifti evdekiler güçlükle ayırdı.

Engin ve Dilan Polat arasındaki sular durulmuyor. Daha önce eşi tarafından evden kovulduğunu açıklayan Dilan Polat, bu kez kavga anlarına ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Evden çıkarıldığı güne ait kayıtları ifşa eden fenomenin paylaşımı, çiftin arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

EVİNDEKİ KAVGA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Birkaç gün önce evdeki çalışanı Dilda sebebiyle kocası Engin Polat'la birbirine giren Dilan Polat, çığrından çıkmıştı. Engin Polat'ın kendisi de dahil olmak üzere herkesi evden kovduğunu söyleyerek gece evi terk eden Dilan Polat, bir süre ablası Sıla Doğu’nun yanında kalmıştı.

Sosyal medyada Galatasaray formasıyla yaptığı paylaşımlar ve ifşa ettiği mesajlarla gündeme gelen fenomen, evden kovulduğu güne dair kamera kayıtlarını da yayımladı. Görüntülerde çiftin birbirine girdiği, çevrede bulunanların kavgayı ayırmak için araya girdiği anlar dikkat çekti.

BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİ

"Bensiz kertenkeleye benziyorsun" sözleri çok konuşulan Dilan Polat, yaşananların ardından eşi Engin Polat’a "Boşanıyorum senden, avukatını ara" diyerek tepki göstermişti. Ancak kısa süre sonra Engin Polat’ın ısrarlarına karşı koyamayan fenomen, evine geri döndü. Boşanma kararından da vazgeçen çift, yaşanan tüm tartışmalara rağmen yeniden kalpli paylaşımlarla gündeme geldi.

