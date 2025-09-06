Evden Kovulan Dilan Polat Çileden Çıktı! Kocası Engin Polat ile Mesajlarını Tek Tek İfşa Etti! “Kertenkeleye Benziyorsun”

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan Polat, eşi Engin Polat ile yaşadığı son tartışmayı da takipçileriyle paylaştı. Evden kovulduğunu söyleyen Polat, bu kez Engin Polat’ın kendisine attığı mesajları ifşa etti. “Bensiz kertenkeleye benziyorsun pişkin” diyerek eşine tepki gösteren Polat, boşanma resti çekerek, “Boşanıyorum senden, avukatını ara” dedi.

“EVDEN KOVULDUM”

Geçtiğimiz günlerde peş peşe açıklamalar yapan Dilan Polat, “Üçüncü çocuğu doğur, sonra evden kovul. Pardon sen kimsin? Hadi yolun açık olsun canım senin!” sözleriyle gündem olmuştu. Kardeşi Sıla Doğu’nun yanına giden Polat, bu kez de kocasıyla mesajlarını ifşa etti.

“BENSİZ KERTENKELEYE BENZİYORSUN”

Dilan Polat, son paylaşımlarında Engin Polat’ın “Eve dön” mesajına verdiği yanıtı açıkladı. Ünlü isim, “Benimle güzelsin, bensiz kertenkeleye benziyorsun pişkin” diyerek eşine tepki gösterdi.

“BOŞANIYORUM SENDEN AVUKATINI ARA”

Sert ifadeler kullanmaya devam eden Polat, daha sonra “Boşanıyorum senden, avukatını ara” diyerek boşanma resti çekti.

