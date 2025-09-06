Arda Turan'ın Ukraynalı Spor Spikeri Daria Bondar Savina İle Röportajı Olay Olmuştu! Aslıhan Turan Sessizliğini Bozdu

Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan’ın Ukraynalı spikerle yaptığı ve gündem olan röportajı ile ilgili ilk kez konuştu. “Çok güldük, komikti” diyen Turhan, “İnşallah ayıp olmamıştır onlara” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada gündem olan röportaj hakkında Aslıhan Doğan Turan’dan açıklama geldi. Ünlü isim, eşi Arda Turan’ın Ukraynalı spikerle röportaj sırasında göz teması kurmaktan kaçındığı anlara çok güldüğünü belirterek, “İnşallah onlara ayıp olmamıştır” dedi.

“GÜLDÜK, KOMİKTİ”

Arda Turan'ın Ukraynalı Spor Spikeri Daria Bondar Savina İle Röportajı Olay Olmuştu! Aslıhan Turan Sessizliğini Bozdu - Resim : 1

Önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan Aslıhan Doğan Turan, konuyla ilgili sorulara “Güldük” yanıtını verdi. Spiker Daria Bondar Savina’nın Shakhtar Donetsk futbolcusu Valeriy Bondar ile evli olduğunu hatırlatarak, “Çok tatlı bir kadın. Ben kendisini tanıdım, gördüm. Çok şeker. İnşallah ayıp olmamıştır onlara” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Arda Turan'ın Ukraynalı Spor Spikeri Daria Bondar Savina İle Röportajı Olay Olmuştu! Aslıhan Turan Sessizliğini Bozdu - Resim : 2

Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü olarak geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda, spikerle göz teması kurmaktan kaçındığı anlar kısa sürede sosyal medyada viral olmuştu.

Röportajın ardından konunun büyümesine gerek olmadığını söyleyen Aslıhan Doğan Turan, “Arda Bey’le bu konuyu konuştunuz mu?” sorusuna ise “Hiç konuşmadım. Komik çünkü. Ne konuşayım?” şeklinde yanıt verdi.

Arda Turan'ın Ukraynalı Spor Spikeri Daria Bondar Savina İle Röportajı Olay Olmuştu! Aslıhan Turan Sessizliğini Bozdu - Resim : 3

3 MİLYONLUK YÜZÜK DİKKAT ÇEKTİ

Aslıhan Doğan Turan tektaşıyla dikkat çekti. 5 karatlık pırlanta yüzüğün yaklaşık 3 milyon lira değerinde olduğu söyleniyor.

Kaynak: Hürriyet

Arda Turan
