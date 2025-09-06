Hollywood’un En Çok Konuşulan Ayrılığıydı… Orlando Bloom, Katy Perry Sessizliğini Bozdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollywood’un gündeminden düşmeyen ayrılıklardan biri olan Orlando Bloom – Katy Perry ilişkisine dair ilk açıklama ünlü oyuncudan geldi. Dokuz yıllık birlikteliğin ardından Temmuz ayında yollarını ayıran Bloom, yeni filmi The Cut’ın tanıtımı için katıldığı Today Show programında samimi açıklamalarda bulundu.

“ARAMIZDA HİÇBİR SORUN YOK”

Bloom, ayrılık sonrası Perry ile olan bağlarına değinerek, "Çok iyiyim, gerçekten minnettarım. Dünyanın en güzel kızına sahibiz," diyen Bloom, sözlerine şöyle devam etti: "Bazen sahada her şeyinizi ortaya koyarsınız, ben de bu filmde öyle yaptım. Hayatımda olan her şey için şükrediyorum. Katy ile aramızda hiçbir sorun yok. Biz iyiyiz, her şey yolunda. Sadece sevgi var.” dedi. Çiftin 2020’de dünyaya gelen kızları Daisy Dove’un öncelikleri olduğunu vurguladı.

İLİŞKİLERİNİN BAŞLANGICI VE GEÇMİŞİ

Orlando Bloom ile Katy Perry’nin yolları ilk kez 2016’daki Golden Globes sonrası bir partide kesişmişti. Kısa süreli bir ayrılık yaşamalarına rağmen 2017’de yeniden bir araya gelen çift, 2019 Sevgililer Günü’nde evlilik kararı almıştı. Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen ikili, birlikte yaşamaya başlamış ve 2020’de kızlarına kavuşmuştu.

ESKİ EŞİ DE İLİŞKİYE DESTEK VERMİŞTİ

Bloom’un eski eşi, Avustralyalı model Miranda Kerr de çift hakkında olumlu açıklamalarda bulundu. Kerr, Bloom’dan olan oğlu Flynn ile birlikte geniş aile düzenlerinin uyum içinde sürdüğünü belirterek, “Geçen hafta Daisy’nin doğum günü için bir araya geldik. Katy harika biri, onu çok seviyorum. Orlando’yu zaten öyle” ifadelerini kullandı.

Katy Perry ise 2023 yılında G’Day USA Arts Gala’da Miranda Kerr’i onurlandırırken, “Modern ve karma ailemiz için çok minnettarım. Onu adeta kız kardeşim gibi görüyorum” demişti.

Temmuz ayında yapılan ortak açıklamada ise çift, ilişkilerini “yeniden şekillendirme sürecinde” olduklarını belirtmiş ve kızları Daisy Dove’u öncelik haline getirdiklerini vurgulamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi