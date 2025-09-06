Exxen’i Bırakıp, Disney ile Anlaşmıştı! Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programıyla Alacağı Para Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü komedyen Hasan Can Kaya’nın Disney ile yaptığı anlaşmanın detayları netleşti. Exxen’deki yolculuğunu noktalayan Kaya, yeni sezonda farklı bir platformda seyircisiyle buluşacak. Uzun süredir gündemde olan transfer haberleri sonrası ünlü komedyenin Disney’den alacağı ücret ortaya çıktı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran rakam, Hasan Can Kaya’nın yeni kazancını gözler önüne serdi. İşte ünlü komedyenin imza attığı dev rakam…

KONUŞANLAR PROGRAMIYLA SERVET KAZANACAK

Gazeteci Sina Koloğlu’nun Oda TV’de yer alan yazısına göre, Hasan Can Kaya Exxen’den 270 bin dolar kazanıyordu. Disney ile yapılan yeni anlaşmayla birlikte komedyenin kazancı 325 bin dolara çıkacak.

Acun Ilıcalı da daha önce Kaya’nın aldığı teklifler hakkında, “Hasan Can öyle rakamlar duydu ki normal matematikle hesaplayamazsın. Biz 1 verirken başkaları 4-5 teklif etti. Ama o ‘Ben Acun ağabey ile yürüyorum’ dedi” sözleriyle dikkat çekmişti.

“VEFA BORCUM YOK” SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Hasan Can Kaya, geçmişte Exxen’e transfer olduğu için eleştirilere maruz kalmış, bu tepkilere “30 bin tweet atıldı, 2 ay içinde 11 milyon izlenmenin 7 milyonu bendim. Acun abiden bağımsız hiçbir torpilim yok. Dolayısıyla vefa borcum da yok” diyerek yanıt vermişti.

Ünlü komedyenin Disney anlaşması ve kazancı, sosyal medyada şimdiden en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Kaynak: Oda TV