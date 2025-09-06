Yılmaz Erdoğan Açıkladı! Kanal D'nin Sevilen Dizisi İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü senarist ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, hem “Organize İşler”in dizi versiyonu hem de Kanal D’nin sevilen yapımı “İnci Taneleri” hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nişantaşı'nda görüntülenen Erdoğan, “Organize İşler Karun Hazinesi” dizisinin çekimlerine eylül sonunda başlanacağını duyurdu. Oyuncu kadrosunun netleştiğini belirten Erdoğan, “Kadro belli oldu, çekimler ayın 25’inden sonra başlayacak” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, filmden diziye geçiş sürecine de değinerek, “Film yazarken süre yüzünden bazı sahneleri çıkarmak zorunda kalıyordum. 8 bölümlük dizi yazmak çok daha keyifliydi” dedi.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yılmaz Erdoğan, büyük ilgi gören Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri” için de tarih verdi. Yeni sezonda izleyiciyi sürprizlerin beklediğini belirten sanatçı, “Çekimlere ocak ayında başlayacağız. Şubat ayında ekranlarda olacağız. Kadroya yeni isimler katılacak” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Hürriyet