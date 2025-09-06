Yılmaz Erdoğan Açıkladı! Kanal D'nin Sevilen Dizisi İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu

Ünlü oyuncu ve senarist Yılmaz Erdoğan merakla beklenen ‘İnci Taneleri’nin yeni sezon tarihiyle ilgili konuştu. Çekimlerin başlayacağı ve yayın tarihini açıkladı.

Son Güncelleme:
Yılmaz Erdoğan Açıkladı! Kanal D'nin Sevilen Dizisi İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü senarist ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, hem “Organize İşler”in dizi versiyonu hem de Kanal D’nin sevilen yapımı İnci Taneleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nişantaşı'nda görüntülenen Erdoğan, “Organize İşler Karun Hazinesi” dizisinin çekimlerine eylül sonunda başlanacağını duyurdu. Oyuncu kadrosunun netleştiğini belirten Erdoğan, “Kadro belli oldu, çekimler ayın 25’inden sonra başlayacak” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Erdoğan Açıkladı! Kanal D'nin Sevilen Dizisi İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu - Resim : 1

Erdoğan, filmden diziye geçiş sürecine de değinerek, “Film yazarken süre yüzünden bazı sahneleri çıkarmak zorunda kalıyordum. 8 bölümlük dizi yazmak çok daha keyifliydi” dedi.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yılmaz Erdoğan, büyük ilgi gören Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri” için de tarih verdi. Yeni sezonda izleyiciyi sürprizlerin beklediğini belirten sanatçı, “Çekimlere ocak ayında başlayacağız. Şubat ayında ekranlarda olacağız. Kadroya yeni isimler katılacak” açıklamasında bulundu.

TRT1’in Yeni Dizisi Cennetin Çocukları’nda Afiş Krizi! Afişler Çöpe Atıldı, Çekimler DurdurulduTRT1’in Yeni Dizisi Cennetin Çocukları’nda Afiş Krizi! Afişler Çöpe Atıldı, Çekimler DurdurulduMagazin

Kim Milyoner Olmak İster'de Şaşırtan Anlar! Yarışmacının Yanlış Cevabı Olay OlduKim Milyoner Olmak İster'de Şaşırtan Anlar! Yarışmacının Yanlış Cevabı Olay OlduMagazin

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri
Son Güncelleme:
Babam Oğlum Filminin Çocuk Yıldızıydı! Ege Tanman İstanbul’u Terk Ediyor! İşte Nedeni… Ünlü Oyuncu İstanbul'u Terk Ediyor
TRT1’in Yeni Dizisi Cennetin Çocukları’nda Afiş Krizi! Afişler Çöpe Atıldı, Çekimler Durduruldu Ekrana Gelmeden Kriz Çıktı! Afişler Çöpe Atıldı
Altın Rekora Doymuyor, Yatırımcıya Yeni Uyarı! İslam Memiş Tarih Vererek Açıkladı: Kasım Ayına Dikkat İslam Memiş Tarİh Vererek Açıkladı
İstanbul Depreminin Şiddetini Açıkladı! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Sadece O Bölgeyi İşaret Etti İstanbul Depreminin Şiddetini Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor
Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Çok Kuvvetli Geliyor... İstanbul ve Ankara Listede Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı
Artvin’de Feci Kaza! 200 Metrelik Uçurumda Birlikte Can Verdiler 200 Metrelik Uçurumda Birlikte Can Verdiler!
Üniversitelere Rektör Ataması... Boğaziçi Dikkat Çekti! Üniversitelere Rektör Ataması... Boğaziçi Dikkat Çekti!