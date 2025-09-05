TRT1’in Yeni Dizisi Cennetin Çocukları’nda Afiş Krizi! Afişler Çöpe Atıldı, Çekimler Durduruldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Cennetin Çocukları dizisi, yayın başlamadan büyük bir krizle gündeme geldi. Başrollerini İsmail Hacıoğlu ile Özgü Kaya’nın üstlendiği yapımın tanıtım afişleri iptal edildi, çekimler ise durduruldu.

AFİŞ KRİZİ BÜYÜDÜ

Eylül itibarıyla başlayan yeni yayın döneminde birçok dizi tanıtım afişlerini paylaşmaya başladı. Ancak Cennetin Çocuklarında hazırlanan afişler, oyuncular arasında tartışmalara neden oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, ana kadroda yer alan bazı oyuncuların afişte bulunmaması ve bazı isimlerin konumlandırmasını beğenmemesi üzerine kriz çıktı. Bu nedenle afişler çöpe atıldı ve çekimler tamamen iptal edildi.

YENİ AFİŞ YOLDA

Dizinin yapım ekibinin şimdi yeni afiş hazırlığına başladığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişme, henüz başlamadan diziyi gündemin en çok konuşulan yapımları arasına soktu.

Kaynak: Birsen Altuntaş