Babam Oğlum Filminin Çocuk Yıldızıydı! Ege Tanman İstanbul’u Terk Ediyor! İşte Nedeni…

‘Babam Oğlum’ filmiyle tanınan ünlü oyuncu Ege Tanmam, sosyal medya paylaşımı ile hayranlarına kötü haberi verdi. Uzun süredir sosyal medyadan paylaşım yapmayan yıldız isim, ‘İstanbul’u terk ediyorum’ dedi. İşte nedeni…

5 yaşında oyunculuk kariyerine adım atan ve ‘Babam ve Oğlum’ filminde yer alan 26 yaşındaki Ege Tanmam, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Genç oyuncu İstanbul’dan ayrılıyor!

ÜNLÜ OYUNCUDAN RADİKAL KARAR: İSTANBUL’DANA AYRILIYOR

Bir süredir sosyal medya hesabından aktif olarak paylaşım yapmayan Ege Tanman, İstanbul'da vapura bindiği anları yayınlayarak taşınma kararı aldığını açıkladı.

Genç oyuncu açıklamasında "İstanbul defterini çok yakında kapatıyorum. Yeni hayat, yeni maceralar, yeni heyecanlar. Seni, kaosu, trafiğini özlemem gibi gelse de aşk-nefret ilişkimiz devam edecek İstanbul. Daha güzel zamanlarda daha güzel anılar biriktirmek üzere" dedi.

DİZİYE NASIL SEÇİLDİĞİNİ DETAYLARIYLA ANLATMIŞTI

Ege Tanman yıllar önce 'Babam ve Oğlum' dizisine nasıl seçildiğini şu sözlerle anlatmıştı:

"2002-2003 yılında henüz ben 5 yaşındayken Kanal D'nin sevilen projesi 'Kınalı Kar', Bursa'da çekiliyordu. O dönemlerde çok popülerdi. 'Kınalı Kar', Bursa'da çekilirken ajans benim bulunduğum kreşe gelip birkaç çocuk oyuncuya ihtiyacı olduklarını söylediler. Herkes gibi ben de gittim. Tesadüfen seçildim. Serüven tamamen öyle başladı."

"Tatlı bir çocuktum ama sarışın renkli gözlü o kadar yakışıklı güzel çocuklar var ki... 'Ben olmam' dedim. 'Kınalı Kar'dan 50 bölümlük tecrübem var. O yüzden babam bu metni gördüğünde heveslenmişti."
"Sonra Çağan Irmak'ın mail adresini buldu. İzlediler, ertesi gün davet ettiler bizi. 'Tamam kesin oldu' dedik. Sonra Bursa'ya döndük. Bir telefon 'Maalesef biz Ege ile bu projede çalışmayacağız' denildi. Biz çok üzüldük. Benim yerim seçilen çocuk ezberde sıkıntı yaşayınca tekrar 'Ege gel' dediler. Biraz tırmalayarak aldık. Sete çıkmadan önce bütün senaryoyu ezbere biliyordum."

